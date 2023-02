Gioconda Belli: Cuando la historia haya olvidado a estos tiranos, yo todavía apareceré como poeta nicaragüense

Como un acto de protesta, tomó la decisión de romper su pasaporte en la televisión, asegurando que ese “papel” no le quita nada y, que además, fue emitido por un Gobierno que no reconoce.

“Que quede claro que no me van a amilanar, no voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento. Este documento, además, está emitido por un gobierno que desconozco, porque es un gobierno que ha asesinado, que nos ha quitado la nacionalidad y nos ha llamado traidores a la patria sin ninguna razón”, agregó.

Acto seguido dijo: “Cuando la historia haya olvidado a estos tiranos yo voy a seguir existiendo en mis libros como poeta nicaragüense”, aseguró.

Más adelante de la entrevista volvió a decir que “la historia olvida a los tiranos”, pero ella si sigue escribiendo seguirá vigente.