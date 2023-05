Estadounidense Amy Pope es elegida directora de la Oficina de Migraciones de la ONU

- Rivalidad inusual -

Habitualmente, los jefes de las agencias de la ONU que desean un segundo mandato son reelegidos sin oposición.

El anuncio de la candidatura de Pope “causó un poco de conmoción”, admitió una diplomática de la UE anónima en Ginebra.

“Todos mis predecesores durante 70 años tuvieron dos mandatos, no veo por qué un primer mandato exitoso no estaría seguido por un segundo”, había declarado en marzo Vitorino, de 66 años, segundo director no estadounidense de la organización.

Vitorino, elegido en 2018, fue elogiado por liderar eficazmente esta creciente organización y contó en esta reelección con el fuerte apoyo de los países de la UE.

- Apoyo de Biden -

Pero Pope, de 49 años, parece haber convencido a ciertos países con su visión fresca, al insistir en la necesidad de llevar a la OIM “al siglo 21”.

“Seguimos atascados en formas antiguas de ver la migración”, dijo a la AFP en marzo.

La futura directora enfocó su campaña en los impactos del cambio climático sobre la migración, “uno de los desafíos más importantes para nuestra generación”.

Pope dedicó la mayor parte de su carrera a las cuestiones migratorias trabajando incluso en el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama.

El actual presidente Joe Biden abogó por ella en los últimos días, una presión para reafirmar tradicional control de Washington sobre el puesto de director de la OIM, según los observadores.

La OIM, que se incorporó a la ONU hace solo siete años, se fundó en 1951 para gestionar a los desplazados en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.