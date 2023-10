Costa Rica pide apoyo a Noruega para 'cuantificar' sus reservas de gas natural y petróleo

“Aquí se han tomado decisiones producto de ideologías (...) Se han emitido decretos para no permitir la exploración de gas y petróleo. Echar esto para atrás va a requerir de un diálogo fuerte, claro y conciso, pero no tenemos los elementos. No podemos decirle a la gente echemos para atrás si no sabemos cuánto dinero hay”, indicó Chaves, quien agregó que se está determinando el valor de los recursos que hay en el país mediante estudios, los cuales no implican perforación, sino que toman ventaja de tecnología moderna.

Según el político, con las acciones "no estaríamos violando la ley ni nada, porque no estamos explorando, queremos determinar el valor del recurso y que sean los costarricenses que digan qué queremos".