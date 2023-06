Comunidades de Mesoamérica experimentan amenazas de retroceso en derechos territoriales

Por estrategiaynegocios.net

Mientras la comunidad mesoamericana se enfrenta a retos acuciantes como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el desarrollo sostenible, un informe recién publicado titulado “¿Quiénes son los dueños de la tierra del mundo?” (Who Owns the World’s Land?), elaborado por la organización internacional Rights and Resources Initiative (RRI), se ha revelado como una herramienta esencial para promover los derechos y los medios de vida de los Pueblos Indígenas, los Pueblos Afrodescendientes y las comunidades locales.

A pesar de algunas victorias, de acuerdo al informe, la superficie donde los derechos sobre la tierra de estas comunidades son reconocidos solo ha aumentado un 0,5 % en Mesoamérica en los últimos cinco años.

Los bosques mesoamericanos contienen el 47 % de las reservas forestales de carbono de la región, aproximadamente el 8 % de la biodiversidad mundial y cubren sólo el 0,5 % de la superficie terrestre. Estos bosques sustentan a más de 5 millones de personas de más de 60 grupos étnicos y lingüísticos, que dependen en gran medida de los recursos naturales que proporcionan.