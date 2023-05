Aumenta la brecha de acceso a la energía eléctrica en Panamá

Por estrategiaynegocios.net

La brecha de familias que están sin electrificar en Panamá se incrementó a 120.000, mientras que en 2010 el estimado era de 90.000, según cifras preliminares del Censo de Población y Vivienda que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

Así lo afirmó el secretario de energía de Panamá, Jorge Rivera Staff, en el IX Foro de Energía organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), bajo el título “Ruta para atender las necesidades de la seguridad energética en Panamá.

Eso significa que hoy podría haber más de 30.000 familias adicionales que no tienen acceso a energía eléctrica en el territorio nacional, y que no se habían contabilizado en el Censo de 2010. De ahí la importancia de tener un censo que, según explicó Rivera Staff, les permitiera corregir muchos fallos que habían tenido en años anteriores.

“Nos dimos cuenta (con el nuevo censo) de que más que un aumento de la cantidad de personas en el país que no cuentan con energía eléctrica, es que no fueron contados la vez anterior. No se tenía una visibilidad completa a nivel de estadísticas del país el número correcto de personas”, afirmó.