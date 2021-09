Nicaragua: Poder Judicial admite causa contra 3 exprecandidatos presidenciales

Por CNN



El Poder Judicial de Nicaragua admitió la acusación y remitió a juicio a los exprecandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz Sequeira y a otros dirigentes opositores por el presunto delito de “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional” de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense”, informó el Ministerio Público en un comunicado publicado este viernes.



Al menos 34 opositores detenidos, incluyendo siete precandidatos a la presidencia: así llega Nicaragua a unas controvertidas elecciones



Maynor Curtis, abogado defensor de Juan Sebastián Chamorro, dijo a CNN que con los hechos probatorios presentados en la audiencia inicial no se demuestra la participación de su representado en los cargos imputados.



Norwin Danilo Cruz, abogado de Arturo Cruz, expresó a CNN que las pruebas presentadas en contra de su representado no son suficientes para demostrar su culpabilidad y el proceso presenta varias anomalías como la realización secreta de audiencia preliminar, y la realización de la audiencia inicial en la cárcel.



Jared Genser, abogado defensor de Maradiaga y Chamorro, expresó en un comunicado que las audiencias en un “régimen carcelario” violenta lo establecido en leyes nacionales e internacionales.



Fiscalía de Nicaragua acusa a líder estudiantil y a comentarista político de conspiración



El gobierno de Nicaragua no se ha expresado sobre la realización de audiencias en la carcel. El presidente Daniel Ortega en referencia a los más de 30 detenidos bajo la ley de soberanía o lavado de dinero, dijo el 13 de agosto en cadena nacional de televisión que no era el quien iba a juzgarlos, sino la Fiscalía y el poder judicial.



El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) denunció este viernes a través de su cuenta de Twitter que “siguen realizándose en el Chipote más audiencias secretas,” lo que el organismo considera una violación a las garantías del debido proceso contra de Juan Sebastián Chamorro, José Pallais, Violeta Granera, Félix Maradiaga, Tamara Dávila, Manuel Orozco y Dora María Téllez.



Elecciones en Nicaragua son broma macabra, dice escritor 6:55



La autoridad judicial mantuvo la medida de prisión preventiva para los exprecandidatos presidenciales y giró orden de captura en contra de Manuel Salvador Orozco, quien se encuentra prófugo de la justicia.



En la misma audiencia inicial también se presentaron los mismos cargos contra José Adán Aguerri, José Pallais, Violeta Granera y Tamara Dávila, quienes están detenidas desde junio, al igual que Víctor Hugo Tinoco cuya audiencia inicial se realizó el jueves, informó el Ministerio Público.



El Ministerio Público también informó de las audiencias iniciales a los opositores Mauricio Díaz, Francisco Xavier Aguirre Sacasa, Suyen Barahona, Hugo Torres y Dora María Téllez, por el presunto delito de “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional” de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal. El Poder Judicial también les dictó prisión preventiva y admitió la acusación.



Consejo Electoral de Nicaragua publica lista preliminar de candidatos a la elección de noviembre



Dos abogados defensores que prefieren preservar su identidad y que defienden a varios de los acusados dijeron a CNN que las supuestas evidencias son mensajes de redes sociales e itinerarios de viajes al exterior que no demuestran la relación de los defendidos con los hechos imputados.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo Especial de Seguimiento a Nicaragua (Meseni), expresó en sus redes sociales este viernes que “sigue monitoreando la situación de personas detenidas arbitrariamente en el contexto electoral, que vienen siendo acusadas por la Fiscalía por presuntos delitos de ‘conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional’ y lavado de dinero”.



Nicaragua tiene programadas elecciones presidenciales para el 7 de noviembre.