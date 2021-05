Costa Rica: 7 de cada 10 pacientes COVID-19 dicen continuar con síntomas del virus

Por Repretel.com



Eliana Sancho, esposa y madre de dos niños relata que la COVID-19 la atacó de forma moderada, no obstante, a pesar de haber sido dada de alta el 7 de mayo, hoy algunos de esos síntomas persisten.



“El más recurrente es el malestar en el cuerpo y el cansancio como si todavía tuviera COVID-19. Es una molestia extraña porque no soy capaz de describirla como para tomar un medicamento que me haga sentir mejor”, asegura esta joven de 30 años y quien también lidia con la opresión en el pecho y dolor de cabeza.



El Dr. Jonathan Barrantes, médico general de COOPESANA R.L, quien ha atendido a pacientes COVID-19 en estas condiciones, explica que el síndrome post-COVID es muy nuevo y que desde la parte médica se aprende todos los días.



Por su experiencia durante la pandemia, ha detectado que posterior al periodo de aislamiento de los 10 días los síntomas más frecuentes son: Fatiga, cansancio, falta de aire, dolor de cabeza, dolor de pecho, ansiedad y malestar general, entre otros.



“Los pacientes sienten los efectos del virus durante días e inclusive meses después de recuperarse, y por supuesto que estos conllevan consecuencias a largo plazo porque podría provocar daños en órganos vitales como: Insuficiencia cardiaca, Síndrome de Guillain-Barré, enfisemas pulmonares, ansiedad y depresión”, explica el doctor del Área de Salud de Santa Ana.





El Dr. Barrantes, señala que las personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y obesidad mórbida son las más afectadas, no obstante, el síndrome post-COVID no exime a aquellas sin factores de riesgo.



Un mes después



Los pacientes que hayan tenido COVID-19 deben realizarse un control médico general un mes después de superada la enfermedad.



“Es necesario que superado la COVID-19 se realicen exámenes generales de control, sólo de esta forma podremos analizar desde la parte médica si existen o no secuelas del virus”, recomienda Barrantes.



Si pasados los 10 días de aislamiento usted presenta síndrome post-COVID debe comunicarse con el Área de Salud a la que pertenece para que le extiendan la orden sanitaria de aislamiento.



“Las personas a las que se le extiende la orden de aislamiento deben permanecer en sus casas, aunque ya no sean foco de transmisión del virus, pues deben respetar este proceso”, finaliza el doctor de COOPESANA R.L.