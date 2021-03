BID lanza herramienta para aumentar la transparencia en licitaciones

Por E&N





La aplicación permite el acceso a información sobre las adquisiciones futuras financiadas por el BID en sectores como energía, transporte y agua y saneamiento, a la vez que facilita la conexión entre desarrolladores de infraestructura y proveedores locales de bienes y servicios.



El BID genera cerca de 500 licitaciones que suman más de US$ 3.000 millones en contratos de infraestructura al año. Para desarrolladores de infraestructura de la región y del mundo, es difícil acceder a las oportunidades de licitación de manera oportuna, o bien desconocen con qué compañías locales pueden trabajar. Una reducción de un 1% en los costos logísticos podría aumentar hasta 8% las exportaciones de los países de la región.



“Build the Americas es una herramienta de suma importancia para el desarrollo de infraestructura en América Latina y el Caribe, la cual favorece un comercio intrarregional de mayor escala, eficiencia y seguridad. Las inversiones en logística y transporte son claves para una mayor integración”, dijo Fabrizio Opertti, gerente del Sector de Integración y Comercio del BID.



“La inversión en infraestructura es clave para la recuperación económica de la región en este contexto de pandemia, ya que es una actividad intensiva en mano de obra y genera un efecto multiplicador sobre el crecimiento. Cuando la inversión en infraestructura es eficiente, cada dólar invertido genera hasta ocho dólares de producto bruto interno”, explicó Agustín Aguerre, gerente del Sector de Infraestructura y Energía del BID.



La herramienta fue presentada hoy durante el evento virtual Build the Americas: Encadenamientos en Infraestructura para la Recuperación Económica, que se realizó en el marco de la Asamblea Anual de Gobernadores del Grupo BID.

Build the Americas fue diseñada para empresarios de los sectores de infraestructura, construcción, comercio y otras organizaciones empresariales de América Latina y el Caribe relacionadas. La aplicación se puede descargar de manera gratuita y está disponible para dispositivos inteligentes iOS y Android .



Esta herramienta fue desarrollada por ConnectAmericas, la plataforma del BID creada para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a internacionalizarse. Esta red social cuenta con cerca de 500.000 usuarios registrados, de los cuales 40.000 trabajan en empresas que ofrecen bienes o servicios relacionados a la infraestructura.



Como parte del programa, más de 1500 desarrolladores de infraestructura y proveedores locales participaron en un seminario con expertos internacionales sobre innovación en la provisión de servicios de infraestructura y su impacto en el empleo y las cadenas de suministro de la región. El foro contó con la participación de Mauricio J. Claver-Carone, presidente del BID, Ángela María Orozco Gómez, ministra de Transporte de Colombia, José Luis Domínguez, Subsecretario de Transportes de Chile, Estefanía León, Directora de Inversión de John Laing Colombia y Jorge Seré, Director de la división global deProyectos de Capital e Infraestructura en PwC.



Después del seminario, los asistentes conocieron las 30 licitaciones de obra de infraestructura más importantes para la recuperación económica de la región en los próximos dos años, financiadas por el BID. También participaron en una rueda de negocios donde desarrolladores internacionales de infraestructura exploraron oportunidades de negocio con proveedores locales en toda la región.