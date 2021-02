Estados Unidos procesará a 25.000 solicitantes de asilo que esperan en México

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

El gobierno de Estados Unidos comenzará a procesar de manera gradual a los solicitantes de asilo obligados a esperar en México, bajo un controvertido programa puesto en vigor por el expresidente Donald Trump.

Es así que a partir de la próxima semana, aproximadamente 25.000 personas que ya cuentan con casos activos podrán ser aceptadas.

Pasos a seguir

Al respecto, todos los solicitantes, en primera instancia deberán registrarse y pasar una prueba de coronavirus, antes de ingresar por medio de uno de tres cruces fronterizos.

Con la implementación de esta medida, se revierten las políticas aplicadas por el expresidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes (PPM), conocidos popularmente como “Remain in Mexico” (quédate en México), los cuales obligaron a más de 65,000 solicitantes de asilo no mexicanos a esperar al otro lado de la frontera, en un “tercer país seguro” a que se resolviera su situación migratoria.

En el caso de los migrantes de Centroamérica, el gobierno de Trump les exigía esperar en México mientras sus casos eran procesados por los tribunales de inmigración de Estados Unidos.

"Como ha dejado en claro el presidente Biden, el gobierno de Estados Unidos está comprometido con reconstruir un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano", dijo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

"Esta última acción es otro paso en nuestro compromiso de reformar las políticas de inmigración que no se alinean con los valores de nuestra nación", añadió.

Admisión, solo quienes ya cuenten con un caso

Como se mencionó anteriormente, el gobierno del presidente Biden tiene contemplado iniciar la admisión de solicitantes de asilo en tres cruces: San Ysidro, en California, y El Paso y Brownsville, en Texas.

Es así que los migrantes que serán admitidos, estarán en libertad mientras esperan a ser citados para comparecer ante los tribunales en ciudades cercanas a los cruces o si tienen la oportunidad, donde tengan familiares que puedan hospedarlos.

No obstante, Mayorkas enfatizó que “las personas que no son elegibles en esta fase inicial deben esperar más instrucciones y no viajar a la frontera. Debido a la pandemia actual, las restricciones en la frontera siguen vigentes y se harán cumplir”.

Esto debido a que los Estados Unidos Temen que un gran aforo de personas intenten cruzar la frontera de manera ilegal, por la nueva política de migración de Biden.

Crece aforo de migrantes en Matamoros

El anuncio de la administración de Biden tuvo como respuesta una alta presencia de migrantes en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en México, al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas.

De igual forma, las ciudades que tienen frontera con Estados Unidos, donde los migrantes han esperado durante meses, han sufrido un aumento de las tasas de criminalidad.

El año pasado, Human Rights Watch indicó que “las familias, niños y adultos que fueron devueltos a México están siendo enviados a un gran peligro. Muchos han sufrido secuestros, ataques, agresiones sexuales, amenazas y otras crueldades increíbles”, señaló la organización humanitaria.