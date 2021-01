Gobierno de Bukele busca ampliar período presidencial en El Salvador

Por DW.com



El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, propondrá a la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para ampliar el período presidencial a seis años y que se establezca la posibilidad de una consulta para revocar el mandato, informó este sábado (16.01.2021) la Vicepresidencia.



Ulloa encabeza, por designación del presidente Nayib Bukele, una comisión que presentará una propuesta de reforma a la Carta Magna del país centroamericano.



Actualmente, el período presidencial en El Salvador es de cinco años, mientras que los alcaldes y diputados se renuevan cada tres años.



De acuerdo con Ulloa, si se reforma el período presidencial, las elecciones legislativas y municipales marcarían el medio término y se abriría "la posibilidad de una consulta popular que se pronuncie sobre ratificar o no el mandato del periodo que le resta a la Presidencia".

La propuesta de reforma será presentada en septiembre

El abogado Fabio Castillo, miembro de la comisión y exsecretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), sostuvo que está reforma entraría en vigor en 2029 y que "no estaríamos proponiendo nada que implique alargar el plazo del presidente actual".



Para que una reforma a la Constitución entre en vigor es necesario que sea aprobada por 43 votos de los 84 diputados en una legislatura y en la siguiente debe ser ratificada por 56 votos.



En septiembre pasado, Ulloa negó que la reforma constitucional que le encargó preparar Bukele busque perpetuarlo en la presidencia y concentrar el poder a su favor.



Ulloa dijo durante una entrevista televisiva que estos señalamientos los recibe con "sorpresa" y "con mucha pena", principalmente porque algunos vienen de personas que fueron invitadas al proceso de consulta y no aceptaron.



"No hay concentración del poder (en la reforma), perpetuarse en el poder mucho menos. Absolutamente, eso ha quedado descartado desde el primer día y nunca fue esa la intención con la que yo vengo planteando la reforma constitucional", sostuvo el vicemandatario



La comisión encabezada por Ulloa presentará la propuesta de reforma a la Constitución en septiembre próximo, cuando esté instalada la Asamblea Legislativa electa en los comicios de febrero.

Acuerdos de Paz

Por otra parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este sábado que el país no debe celebrar un "pacto de corruptos", en referencia a losAcuerdos de Paz de 1992, y que se debe enfocar en las víctimas de la guerra civil (1980-1992).



"Nuestro país debe dejar de celebrar la firma de un pacto de corruptos y empezar a conmemorar a las víctimas del conflicto armado", publicó Bukele en sus redes sociales.



El Salvador conmemoró el 29 aniversario del final de la guerra sin que el Gobierno de Bukele realizara, por segundo año consecutivo, un acto oficial.



El presidente ha calificado dichos acuerdos, que permitieron reformas políticas para la alternancia pacífica en el poder, de ser una "farsa" y "un negocio".



"De ahora en adelante, el 16 de enero será el: Día de las Víctimas del Conflicto Armado" y "sus asesinos deben dejar de ser glorificados", añadió el jefe de Estado.