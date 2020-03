Costa Rica: Cámara de Turismo Sostenible pide reprogramar y no cancelar

Por estrategiaynegocios.net



Las autoridades presentaron nuevas medidas preventivas para hacer frente a la situación provocada por el virus COVID-19, mismas que impactan directamente al sector turístico nacional. Frente a esto, CANAECO se une a ese llamado para que las directrices sean acatadas y bajo el principio de responsabilidad social, como pilar de la sostenibilidad, se comprenda que lo determinante es la seriedad con que actuemos cada uno.



“Cerrar fronteras a extranjeros, cerrar los parques nacionales, son sin duda, disposiciones que afectan directamente nuestro sector. Sin embargo, hay que comprender que la situación actual lo amerita y que estas medidas tomadas de manera responsable, apoyan la sostenibilidad de nuestro país como destino turístico responsable”, manifestó Dayana Hernández, directora ejecutiva de CANAECO.



Con este panorama, y “conscientes de la afectación económica a la que se expone la industria del turismo invitamos a la población costarricense a no cancelar su viaje y en su lugar posponerlo, para de esta manera colaborar con una pronta recuperación a una de las industrias más importantes del país, y de esa manera a quienes dependen directa o indirectamente de ella”, agregó.



Como parte de las acciones para apoyar a los afiliados, Canaeco en alianza con el Instituto Costarricense de Turismo, ofrecerá a sus afiliados horas de capacitación virtual gratuita.



“Nuestra propuesta es que la industria aproveche la crisis para actualizarse y capacitarse en temas como carbono neutralidad, análisis de riesgos laborables, teletrabajo su legislación y alcance, principios e ideas prácticas para el adecuado funcionamiento de las comisiones de salud ocupacional en el sector turismo, entre otros”, aseguró Hernández.

La salud primero

Como parte de las medidas preventivas, afiliados a CANAECO implementan acciones como el reforzamiento verbal y escrito a los colaboradores de protocolos de lavado de manos, la forma correcta para toser, estornudar y saludar, también extreman las medidas de limpieza. Además de esto, el grupo Mawamba aumentó la cantidad de dispensadores de alcohol en gel y pañuelos desechables, tiene definidas las habitaciones que serían utilizadas para aislamiento de casos sospechos y capacita a sus guías para vigilar el comportamiento de los turistas al subir al bus.



En el caso de las cancelaciones flexibilizó su política y quienes tengan reservaciones para este mes de marzo y requieran reprogramar, lo pueden hacer sin cargos de cancelación.



Por su parte el Park Inn by Raddison, aprovecha la tecnología para evitar el contacto físico: los huéspedes muestran su pasaporte en recepción y el colaborador toma una foto y utilizan teléfonos de datos sin contacto.



El llamado de la cámara a sus afiliados, y a la industria en general, es estar atentos a las indicaciones de las autoridades a través de los canales oficiales de comunicación, e implementar las recomendaciones brindadas.



En este momento, más que nunca antes, ser un turista responsable es vital, tal como indican las autoridades no viaje a menos de que sea completamente necesario, si viaja al extranjero, a su regreso acate el aislamiento preventivo indicado, no se exponga innecesariamente en especial si es parte del grupo caracterizado como de alto riesgo (adultos mayores, presión alta, diabetes, padecimientos respiratorios crónicos).