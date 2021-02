Ford y Google se unen para ofrecer servicios de datos basados en la nube

Por Reuters



Ford Motor Co aprovechará el software, la inteligencia artificial y la computación en la nube que ofrece Google para desarrollar nuevos servicios al consumidor y modernizar las operaciones internas, dijeron ambas empresas el lunes.

Lea más: Chrome para Android cambia la forma de agrupar las pestañas



Como parte de una asociación de seis años, el fabricante de automóviles con sede en Dearborn, en Michigan, incorporará el sistema operativo Android del gigante tecnológico en sus vehículos Ford y Lincoln a partir de 2023. Ford ofrecerá a sus clientes aplicaciones integradas de Google -propiedad de Alphabet Inc-, como su tecnología de mapas y voz. Asimismo, implementará la tecnología de inteligencia artificial de Google para mejorar la eficiencia del desarrollo de vehículos, la cadena de suministro y las operaciones de fabricación, dijeron las empresas.



Las empresas también formarán un grupo, Team Upshift, para explorar los usos de los datos para establecer nuevos comercios, crear nuevas ofertas y otros servicios para los clientes de Ford.



Los datos de los clientes de Ford no se entregarán a Google ni a los anunciantes de Google, dijo el vicepresidente de estrategia de la automotriz, David McClelland, durante una conferencia telefónica. El fabricante de automóviles seguirá utilizando otros proveedores de servicios en la nube y colaborará con otras empresas de tecnología como Amazon.com, afirmó.



"¿Será Ford como Foxconn? No. Absolutamente no", dijo McClelland, aludiendo al temor entre algunos ejecutivos del sector automotor de que los fabricantes sean relegados al ensamblaje de hardware de bajo margen, como el ensamblador de iPhone Foxconn, en cualquier acuerdo con una potencia de la industria tecnológica.



La asociación Google-Ford refleja la creciente presión sobre los fabricantes de autos para acelerar el software y los servicios habilitados para datos que pueden generar ingresos o reducir costos.