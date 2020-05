5G comienza su despegue en Latinoamérica

Por Daniel Zueras – estrategiaynegocios.net

Gernando García es VP y gerente general para América Latina de Vertiv, empresa que acompaña a las empresas en el tránsito de la transformación digital.

Puede leer: Conectividad 5G en la cumbre del Monte Everest

Con el 5G llamando a las puertas, con una inversión prevista en la instalación de redes de la nueva generación de US$40.000 millones en América Latina por parte de las operadoras, 4G y 5G coexistirán por mucho tiempo. La GSMA apunta que en 2025 América Latina tendrá una adopción del 5G del 7 % , frente al 67 % del 4G (hoy es del 41 %), este crecimiento permitirá que se sienten las bases de la quinta generación.

¿Cuáles serán los beneficios de la llegada del 5G?

El 5G es un hito sin precedentes en el desarrollo de la tecnología. Podría ser equiparable, quizás, a la aparición del smartphone, o del mismo Internet. No es tanto en cuanto al salto tecnológico, es más bien lo que significa.

Va a habilitar una cantidad increíble de nuevos servicios, nuevas aplicaciones, nuevas compañías... Porque va a permitir realmente la explosión de IoT, con una densidad de dispositivos por antena miles de veces superior a las actuales 3G o 4G. Va a permitir conectar miles de dispositivos, sensores, instrumentos, equipos… Segundo, obviamente la velocidad. Representa entre 10 y 100 veces la velocidad actual en los celulares.

Eso va a hacer que podamos consumir datos e información en cualquier lugar a través de la tableta, a través del teléfono, o incluso a través de gafas de realidad virtual y aumentada, etc, va a ser posible gracias a esta velocidad.

Y, por último, y lo más importante, es la latencia.

5G va a permitir por primera vez que tengamos latencias de menos de un milisegundo, lo cual prácticamente supone respuesta instantánea a cualquier dato, a cualquier información. Eso va a habilitar o permitir los coches autónomos, va a permitir la movilidad personal (patinetes, bicicletas), va a permitir que las personas lleven encima muchos equipos, muchos sensores, smart cities, la realidad aumentada... En fin, una cantidad de aplicaciones y servicios que ni siquiera hoy podemos imaginar todavía.

¿Se justifica un esfuerzo económico por parte de las compañías de telecomunicaciones?

Es el gran debate: cómo se va a monetizar 5G. Y ahí es una de las razones por las que el 5G va a tardar entre cinco y diez años en desplegarse, porque la inversión que se requiere no va a poder ser capitalizada de la manera que hoy se están rentabilizando las actuales conexiones.

Más del 80 % de las líneas de celulares en América Latina son prepago, la facturación por usuario es muy, muy baja; y ningún usuario está dispuesto a pagar un premium por tener todas las ventajas del 5G. Los operadores no van a poder facturar más por el 5G.

Gernando García es VP y gerente general para América Latina de Vertiv, empresa que acompaña a las empresas en el tránsito de la transformación digital.

Entonces ¿Cómo lo van a monetizar?

En su momento, las operadoras, de un día para otro, dejaron de recibir ingresos por los SMS, y todo el negocio de las llamadas y mensajería de voz, los operadores lo perdieron. Se fue a Google, a Facebook, a Microsoft. No quieren que esta vez les ocurra lo mismo.

La clave para monetizar 5G es desarrollar aplicaciones y servicios dirigidos sobre todo a empresas, que permitan facturar esos servicios y esas aplicaciones, no porque cobren por el 5G, sino que cobren por esas aplicaciones y servicios. No solo lo buscarán las operadoras...

Síganos: Estamos en Google Noticias

Van a intentarlo muchas compañías. Uber, Airbnb, no existían hace seis años, Netflix... Todas estas nuevas compañías fueron posibles gracias a la aparición del 3G y 4G, porque más del 50 % de todas esas aplicaciones se consumen en el teléfono. No sabemos qué compañías van a existir en unos años gracias al 5G, pero te aseguro que va a haber varias que hoy no existen. Los operadores están desesperadamente viendo cómo poder aprovecharlo. No quieren perderse esta nueva ola tecnológica.

¿Qué ocurre con las ciudades inteligentes?

Es otra de las aplicaciones que va a explotar. La gestión del tráfico en tiempo real, la gestión del parqueo.

Dentro de cinco años, tú vas a estar en un coche autónomo que va a manejar solo y no va a estar buscando parking por la ciudad, porque va a saber exactamente dónde hay parqueos libres, porque el pavimento va a estar lleno de sensores, que va a saber exactamente qué lugares van a estar ocupados y cuáles no, y el coche va saber dónde tiene que ir a parquear, para evitar gastar inútilmente gasolina...

En las ciudades inteligentes, la red 5G ¿Va a modificar el modelo de trabajo?

Es uno de los temas que más se está debatiendo en los foros de tecnología. A corto plazo, efectivamente, se va a transformar el horizonte de los puestos de trabajo. El teletrabajo es lo de menos. Hay un cambio generacional, la forma en que los millennials quieren hacer el trabajo, cumplir con unos horarios, trabajar desde cualquier lado, eso ya está así.

Pero es que eso es a corto. A medio y largo plazo, el impacto va a ser mucho más drástico. Vamos a ver una automatización muy fuerte. Por ejemplo, en EE. UU. hay 30.000 conductores de camiones, en 10 años no va a haber.