México: Crecen 50% los ingresos de las apps de compras durante la cuarentena

Por estrategiaynegocios.net

El reporte “The Coronavirus on App Installs and Marketing Budget” de AppsFlyer, firma global especializada en atribución móvil, reveló que en México las apps de compras registraron un aumento del 16 % en sus ingresos entre el 7 y 20 de abril, y del 50% en un mes (del 17 de marzo al 20 de abril). Un ligero repunte en instalaciones (29%) y en el uso de las apps de compras (12.9% en sesiones) se vio en la semana del 7 de abril.

En general, los ingresos de las apps en todas sus categorías se dispararon casi un 30% del 31 de marzo al 20 de abril, sin cambios significativos en instalaciones y uso.

Otras categorías que están creciendo sus ingresos en México:

Juegos

Al inicio del reporte, el 25 de febrero, la vertical de juegos registró un repunte en instalaciones no orgánicas (se hacen a través de la publicidad) de casi 76%, pero en las últimas semanas disminuyó 6 por ciento en instalaciones orgánicas (no se realizan a través de la publicidad) y 8 % en no orgánicas. Sin embargo, sigue siendo la categoría predilecta por los usuarios pues los ingresos de los juegos midcore ganaron 36 % y hardcore 15%.

Educación

La categoría continúa creciendo en ingresos, con una subida del 13% entre el 31 de marzo y 20 de abril; aunque las instalaciones no orgánicas van en la dirección opuesta y cayeron 20% en el mismo período.

Estilo de vida

El uso de aplicaciones de estilo de vida subió 53% en un mes, y 26% en ingresos del 14 al 20 de abril.

Datos globales

Los ingresos de las aplicaciones a nivel mundial escalaron 7 % en estas últimas dos semanas y 28% desde finales de febrero; las instalaciones orgánicas y no orgánicas disminuyeron esta semana, aunque en un mes registraron un aumento del 20%.

Las categorías con más cambios en ingresos y uso:

Compras

Desde finales de febrero, la vertical registró un ascenso en sus ingresos del 25%; el incremento en instalaciones orgánicas y no orgánicas ha sido constante, entre el 7 y 20 de abril el crecimiento promedio semanal fue de alrededor del 13%.

Entretenimiento: Subió 70% en uso, las instalaciones orgánicas permanecen altas y constantes, mientras que las no orgánicas cayeron un 35%, al igual que sus ingresos con un 35% en la última semana.

Finanzas

Las apps de inversión financiera experimentaron una alza del 15% en ingresos entre el 14 y 20 de abril y del 30% desde finales de febrero a la fecha; la banca digital tuvo un aumento del 17 por ciento en el uso, mientras que la actividad de marketing disminuyó ligeramente esta semana después de un salto del 75 por ciento en instalaciones no orgánicas del 25 de febrero hasta el 13 de abril.

Juegos

Los ingresos de los juegos casuales y casino social repuntaron 35% desde finales de febrero y entre el 12% y 16% en la semana del 14 de abril; los ingresos de los juegos hardcore subieron 17% esta semana, después de una caída del 14%; midcore también experimentó un aumento del 9% después de una caída del 13%.

El reporte “The Coronavirus on App Installs and Marketing Budget” tiene como objetivo capacitar a los marketers de aplicaciones y al mercado con información global y local que se actualiza semanalmente. Esta edición muestra datos de 15 países, 3,5 mil millones de instalaciones orgánicas (aquellas que no se hacen a través de anuncios), 2.000 millones de instalaciones no orgánicas (NOI, por sus siglas en inglés y son las que se realizan a través de anuncios) y 950.000 millones de sesiones (cuando se abre una app).

“A medida que miles de millones de personas siguen resguardándose en casa, también usan más sus teléfonos inteligentes para realizar sus actividades cotidianas. El móvil es un canal que ha cobrado aún más relevancia de la que ya tenía en la vida de las personas y las empresas. Claramente, estos son tiempos difíciles, llenos de incertidumbre. Esta crisis sanitaria nos afecta a todos, pero también presenta oportunidades de innovar en distintos tipos de compañías. Ya estamos viendo que algunas verticales están aprovechando la coyuntura para estructurar sus canales digitales para brindar mejor atención a todos sus clientes y darle continuidad a sus negocios. En AppsFlyer ya ayudamos a los marketers más exigentes y expertos de la industria mexicana con datos actualizados en tiempo real, con esta precisión de datos pueden tomar decisiones más rápidas y óptimas para su crecimiento actual y a futuro”, comentó Guilherme Basani, director regional para México y Centroamérica de AppsFlyer.