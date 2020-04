Qualcomm anuncia el chipset NB2 de IoT más eficiente del mundo

Por estrategiaynegocios.net

Qualcomm Technologies continúa su legado como líder de innovación inalámbrica al anunciar un nuevo producto para impulsar el crecimiento del IoT celular: el módem Qualcomm® 212 LTE IoT, el chipset NB2 (NB-IoT) monomodo más eficiente del mundo.



La eficiencia de la potencia es una de las principales preocupaciones de los dispositivos IoT que deben permanecer durante mucho tiempo en el campo. Al requerir menos de un microamperio (1uA) de corriente en reposo, la arquitectura del chipset con eficiencia energética de vanguardia del módem Qualcomm® 212 LTE IoT permite en promedio un consumo de energía extremadamente bajo. Para admitir una amplia gama de baterías y una vida útil más larga del dispositivo en el campo, el módem combina un voltaje de corte de nivel de sistema ultra bajo con provisiones para adaptar el uso de corriente de acuerdo con los niveles de fuente de energía variables, que facilita a los dispositivos finales con niveles de suministro de energía tan bajos como 2.2 voltios.



“El módem Qualcomm® 212 LTE IoT ayudará a marcar el comienzo de una nueva era para una gama de aplicaciones de IoT en todo el mundo, especialmente aquellas que requieran conectividad en lo profundo de los edificios combinado con un consumo bajo de energía, como dispositivos de IoT alimentados por baterías que necesitan funcionar durante 15 años o más en el campo" dijo Vieri Vanghi, vicepresidente de gestión de productos, Qualcomm Europe, Inc. "Su consumo de energía ultra baja, factor de forma compacto y bajo costo beneficiará en gran medida a los OEMs que formen la siguiente generación de dispositivos IoT de baja potencia".



El módem Qualcomm® 212 LTE IoT es compatible con la conectividad monomodo 3GPP versión 14 Cat. NB2 IoT, prevista para permitir una cobertura extendida para aplicaciones tolerantes a retrasos en bandas de frecuencia de RF que abarcan desde 700MHz a 2.1GHz para roaming global. Ubicado en una solución compacta de un solo chip que incluye banda base de módem, procesador de aplicaciones, memoria, transceptor de RF con extremo frontal de RF totalmente integrado y unidades de administración de energía, el módem permite módulos LTE de menos de 100 milímetros cuadrados de tamaño.



Su alto nivel de integración con pocos componentes externos no solo da como resultado una lista de materiales de bajo costo, sino que también facilita un diseño de módulo más rápido que permite un tiempo de comercialización más rápida para los OEMs. Gracias a su procesador de aplicaciones integrado ARM Cortex M3 y al conjunto nativo de protocolos de red de datos IoT, el módem Qualcomm 212 LTE IoT puede habilitar aplicaciones IoT integradas. Qualcomm Technologies también está lanzando un SDK para usar con el módem Qualcomm 212 LTE IoT, que está diseñado para ayudar a los desarrolladores a ejecutar software personalizado en el procesador de aplicaciones integrado, con la expectativa de ofrecer soporte previamente integrado para plataformas en la nube como Microsoft Azure IoT SDK.



El módem Qualcomm 212 LTE IoT también es una noticia importante para el ecosistema IoT más grande:



"La expansión de las redes de área amplia de potencia baja en todo el mundo están abriendo la oportunidad a casos y aplicaciones de uso de IoT masivos que antes no eran posibles ni prácticos. Nuestro objetivo es hacer que sea más fácil para nuestros clientes, a través del acceso a la huella de NB-IoT más grande del mundo y por medio de una cartera de módems y conjuntos de chips de vanguardia". dijo Cameron Coursey, vicepresidente de soluciones avanzadas, AT&T. “El módem Qualcomm® 212 LTE IoT ayudará a abrir nuevas posibilidades para las empresas en redes NB-IoT a través de la eficiencia en costos, uso de energía y factor de forma. Esperamos validar el conjunto de chips para la red de AT&T ".



"Deutsche Telekom espera certificar el próximo módem Qualcomm 212 LTE IoT de Qualcomm Technologies para nuestras redes", dice Uday Patil, jefe de dispositivos IoT de Deutsche Telekom. "Gracias a nuestra excelente colaboración, podemos ofrecer una interoperabilidad perfecta a nuestros clientes, así como servicios innovadores".



"Gemalto, una compañía de Thales, confía en los recientes módems LTE de Qualcomm Technologies para proporcionar a sus módulos Cinterion IoT con las mejores capacidades de conectividad en su clase", dijo Andreas Haegele, vicepresidente de IoT, Thales. "El potencial de eficiencia energética líder mundial que ofrece el nuevo módem Qualcomm 212 LTE IoT de Qualcomm Technologies es un avance muy impresionante. Estamos encantados con la oportunidad de ampliar nuestra cartera y ofrecer a nuestros clientes soluciones innovadoras de IoT de próxima generación ".



"Estamos entusiasmados de ampliar aún más nuestra colaboración con Qualcomm Technologies para admitir tecnologías innovadoras que conectan la arista y la nube inteligente. Desde industrias como la energía, el transporte y las ciudades inteligentes, la capacidad de aprovechar los chipsets de bajo consumo y bajo costo es una parte fundamental para ayudar a nuestros clientes en conjunto a implementar nuevas soluciones de telemetría, seguimiento y otras soluciones con una larga duración de la batería, al tiempo que aprovechan nuestro Azure IOT plataforma e infraestructura en la nube a gran escala ", dijo Roanne Sones, vicepresidente corporativa de Microsoft.



“Estamos entusiasmados de agregar un nuevo producto a nuestra ya impresionante cartera LPWA que envía el mayor volumen de módulos celulares a la industria global del IoT. Posicionado para ayudar a los OEMs globales para conectar sus dispositivos de manera aún más inteligente, este módulo NB-IoT de nueva generación altamente rentable BC660K basado en el módem Qualcomm 212 LTE IoT, es ultra pequeño y ofrece capacidades de ahorro de energía, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones de IoT con limitaciones de tamaño o que requieran una batería de larga duración", dijo Doron Zhang, director de operaciones de Quectel. "Aprovechar nuestra colaboración sólida y establecida desde hace mucho tiempo con Qualcomm Technologies nos permite ofrecer una cartera de módulos inigualable que satisface una amplia gama de necesidades verticales diversificadas, y nuestra colaboración continua continuará impulsando el IoT".



"Telit tiene una larga relación con Qualcomm Technologies, utilizando sus módems LTE 9205 y 9206 para ofrecer a nuestros clientes los mejores módulos IoT de conectividad celular en su clase", dijo Manish Watwani, director de marketing y producto de Telit. “El módem Qualcomm 212 LTE IoT es compatible con la versión 14 Cat. Conectividad NB2 IoT, que ofrece una cobertura extendida de aplicaciones IoT, consumo de energía mejorado y duración de la batería. Estamos orgullosos de trabajar con un colaborador que continúa brindando soluciones de conectividad de vanguardia como el módem Qualcomm 212 LTE IoT para hacer crecer nuestra cartera LPWA”.



"El Internet de las cosas es un área con un gran potencial de crecimiento para la conectividad inalámbrica", dijo Steve Szabo, director global de plataformas y soluciones de IoT, Verizon. "Estamos entusiasmados de ver que Qualcomm Technologies anuncia este nuevo chip que ofrece la mayor eficiencia energética del mundo para la conectividad NB2 IoT. Juntos, Verizon y Qualcomm Technologies liderarán el camino para llevar a cabo el futuro conectado que promete el IoT".



El módem global monomodo Qualcomm 212 LTE IoT complementa nuestro módem multimodo Qualcomm® 9205 LTE líder en la industria, que ofrece conectividad Cat.NB2, Cat.M1 y GPRS; además del soporte GNSS. Juntos, el módem Qualcomm 212 LTE IoT y el módem Qualcomm 9205 LTE proporcionan a nuestros clientes una cartera completa de módems IoT para abordar muchas necesidades de conectividad del ecosistema IoT. Se espera que el módem Qualcomm 212 LTE IoT esté disponible comercialmente en la segunda mitad de 2020.



