Tres formas sencillas de utilizar los chatbot de IA para salir adelante

Si sólo utiliza la inteligencia artificial para editar selfies o buscar recetas para la cena, no le estás aprovechando al máximo.

Esto es particularmente útil para cualquiera que luche contra el síndrome de la página en blanco , mirando una hoja de papel o una pantalla en blanco durante horas y horas. Puede ser menos útil para alguien que no presta atención a los detalles, porque realmente es necesario verificar dos veces, o incluso tres veces, el trabajo del chatbot.

Si le pide a ChatGPT que “escriba una plantilla para una presentación sobre merchandising de moda”, la herramienta creará un esquema detallado para usted en segundos. Ahora bien, tu trabajo no es escribir una presentación desde cero. Es para editar y corregir una plantilla que ya existe.

“No me importa si inventa algo [mientras estoy] haciendo una lluvia de ideas”, dijo Hoffman. “No lo estoy usando como una herramienta de investigación [o] objetiva”.

*Mejora la lluvia de ideas A Hoffman le gusta usar ChatGPT “como compañero de lluvia de ideas”, dijo. En este contexto, los errores y las fabricaciones de la herramienta realmente no importan: solo la estás usando como inspiración.

*Haga preguntas tontas sin miedo ni juicio El 62 % de los estudiantes informan que se sienten desanimados a la hora de hacer preguntas en clase porque les preocupa que otros los juzguen, según un estudio de 2020 de la Universidad de Florida Central. El mismo fenómeno ocurre en los lugares de trabajo, afirmó Hoffman.

“Si tengo una pregunta, podría preguntarle a un compañero de trabajo... ‘Oye, ¿puedes explicarme este tema?’ Si todavía no lo entiendo, probablemente no lo preguntaré por segunda vez”, dijo Hoffman. “Pero entraré en una herramienta de IA generativa y diré: ‘Todavía no lo entiendo’. ¿Puedes explicármelo como estudiante universitario? ¿Puedes explicármelo como estudiante de cuarto grado? ¿Puedes usar una metáfora?’”

En este contexto, definitivamente necesita verificar que cualquier información generada sea objetivamente precisa. Dependiendo de su consulta, las consecuencias podrían ser nefastas. Aun así, el uso de la IA puede al menos ayudar a aliviar algo de ansiedad al hacerle preguntas a tu jefe o profesor.

Con información de CNBC