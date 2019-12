Airbnb permitirá alojarse en el Castillo de Belvoir, de The Crown

Por estrategiaynegocios.net



Por primera vez en la historia, el castillo abrirá su lujosa Suite del Rey para tres estancias de una noche, los días 31 de diciembre, 11 de enero y 25 de enero. A través de Airbnb, tres pares de huéspedes podrán reservar una estancia en la magnífica suite, que originalmente fue diseñada para recibir visitas de la realeza, además de servir como locación para escenificar el castillo de Windsor en la exitosa serie The Crown, además de aparecer en la película dramática de época The Young Victoria.



Como invitados de la duquesa de Rutland y su familia, los huéspedes podrán vivir como la realeza en esta suite de tres habitaciones engalanada a lo largo y ancho con opulentos y majestuosos interiores.



Esta espectacular experiencia comenzará en la tarde de llegada, con un delicioso té, servido exactamente en el mismo lugar donde se dice que se originó en la década de 1840, la tradición de la hora del té. Después, los huéspedes disfrutarán de una cena en el Comedor, seguida de una recepción con bebidas en la Biblioteca, tal como se ve en The Crown.



La duquesa de Rutland dijo: “La Suite del Rey es un espacio verdaderamente único con una historia fascinante, por lo que estoy muy emocionada de poder compartirla con huéspedes por primera vez en Airbnb. Una pareja en particular podrá quedarse el último día de 2019, para recibir la nueva década con un estilo verdaderamente inolvidable. Si te fascina la arquitectura de la Regencia, quieres experimentar el lujoso estilo de vida de la realeza o bien, solo quieres seguir los pasos de tus estrellas favoritas, una estancia en Belvoir seguro será una experiencia inolvidable”.



Jeroen Merchiers, director general de Airbnb para la región EMEA, comenta: “El castillo de Belvoir es una verdadera joya de la campiña inglesa, que inspira tanto a la gente local como a los viajeros a explorar el terreno y a impregnarse de su historia. Nunca antes había sido posible pasar la noche en la Suite del Rey, así que estamos fascinados de que la duquesa de Rutland haya decidido anunciarla en Airbnb para esta fantástica oportunidad”.





¿Cómo reservar?



Para ver la Suite del Rey del castillo de Belvoir en Airbnb, visita airbnb.mx/belvoircastle



La Suite del Rey en el castillo de Belvoir estará disponible para tres estancias de una noche, para un máximo de dos huéspedes, los días 31 de diciembre de 2019, 11 de enero y 25 de enero, por 300 GBP* (₡ 227,443.00). Para solicitar una reservación, visita www.airbnb.mx/belvoircastle el 20 de diciembre a partir de las 13:00 GMT (6:00 a.m. hora Costa Rica). Los huéspedes potenciales deben tener un perfil verificado en Airbnb y evaluaciones positivas. Además, les recomendamos revisar la página del anuncio para obtener más información sobre cómo reservar y las reglas de la casa.



El castillo de Belvoir donará los ingresos de estas estancias a Rainbows Hospice for Children and Young People.



*Este es un anuncio normal, no un concurso. La disponibilidad se limita a las tres fechas mencionadas.



Acerca del Castillo de Belvoir



La historia del castillo de Belvoir se remonta al siglo XI. Es el hogar ancestral del duque de Rutland, donde la familia ha vivido ininterrumpidamente durante casi mil años. El duque y la duquesa de Rutland también ofrecen otras propiedades para reservar en Airbnb, tanto en el Belvoir Estate como en otros lugares:Croxton Park Luxury Lakeside, Belvoir Estate