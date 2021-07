Falta de liquidez limitará uso de bitcóin en El Salvador

Por La Prensa Gráfica



La declaración de El Salvador del bitcóin como moneda de curso legal podría crear desafíos tanto para el país como para la criptomoneda, según un estudio elaborado por un equipo de JPMorgan Chase & Co.



Según los expertos, los volúmenes de negociación del bitcóin comúnmente superan entre los US$40,000 millones y US$50.000 millones por día, pero la mayor parte de eso es internalizado por las principales bolsas. Es decir, que "una gran parte" de los bitcóin está encerrada en entidades ilíquidas (que no han sido transformados en dinero en efectivo), con más del 90 % que no ha cambiado de manos en más de un año y una "significativa y creciente fracción en carteras con poca rotación", agregaron los analistas del banco de inversiones que incluyen a Steve Palacio, Joshua Younger y Verónica Mejía Bustamante.



La actividad diaria de pagos en El Salvador representaría alrededor de 4 % del volumen reciente de transacciones en cadena y más del 1 % del valor total de los "tokens" que se han transferido entre billeteras en el último año, según el informe.



"La falta de liquidez y naturaleza del volumen serían posiblemente una limitación significativa de su potencial como medio de intercambio", señala parte del reporte publicado en Bloomberg.

Otros obstáculos

Incluso defensores de esta criptomoneda manifiestan que, si bien existe un argumento de que es una buena reserva de valor, su utilidad como mecanismo de pago es limitada.

Archivo E&N: El Salvador aprueba usar bitcoin como moneda de curso legal



"El bitcóin es el peor sistema de pago jamás inventado. Es terrible", dijo recientemente en una entrevista en vídeo William Quigley, cofundador de la "stablecoin" Tether y pionero en múltiples aspectos del espacio de las criptomonedas. "Casi cualquier token es mejor que bitcóin como sistema de pago", agregó. Otros desafíos que los analistas de JPMorgan ve para la adopción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador incluyen un escepticismo y dudas generalizadas entre la población sobre el bitcóin como medio de intercambio (según lo demuestran las encuestas recientes de la Cámara de Comercio e Industria y la Universidad Francisco Gavidia), la alta volatilidad del bitcóin plantea un desafío particularmente grande en un sistema bimonetario junto con la dolarización oficial, y un desequilibrio persistente de la demanda de conversiones bitcóin/dólar en la plataforma gubernamental podría "canibalizar la liquidez en el país del dólar" y eventualmente introducir un riesgo fiscal y en la balanza de pagos.



Esta no es la primera ocasión que esta institución realiza advertencias sobre los efectos del uso del bitcóin en El Salvador.



A principios de junio decía en un reporte que "no identifica beneficios económicos concretos" para el país con la aprobación de la ley y agregaba que el argumento del Gobierno de que generará ganancias e inversiones en el empleo a corto plazo "parece descabellado".