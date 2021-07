Guatemala bate récord diario de contagios por Covid-19

Por Europa Press / Prensa Libre.com



Las autoridades sanitarias de Guatemala han informado este viernes de 2.855 nuevos contagios de coronavirus, una cifra que se convierte en la mayor registrada en un solo día desde que estalló la pandemia, en un contexto marcado por el incremento de la incidencia y la ocupación hospitalaria sobrepasando el cien por cien en algunos centros sanitarios.



El Ministerio de Salud ha apuntado al Día de la Madre, que en el país centroamericano se celebra el 10 de mayo, como el inicio del repunte que sigue presente hasta el momento y ha significado el arranque de la tercera ola de coronavirus.



Actualmente, Guatemala registra una positividad del 30 por ciento, un indicado "sumamente grave" según las autoridades sanitarias, recoge 'Prensa Libre'.

El viceministro de Hospitales de la cartera de Salud, Francisco Coma, ha indicado que algunos hospitales han sobrepasado el 100% de su capacidad, como en el caso del de Salamá, que se encuentra al 300%.



Coma ha lanzado una advertencia para resaltar que "si continúa el ritmo de contagios, podríamos tener consecuencias importantes".



El jueves, el Gobierno guatemalteco declaró la alerta roja hospitalaria ante el "aumento masivo" de casos y después de que el 50 por ciento de las pruebas procesadas en los últimos días hayan resultado positivas.



Hasta el momento, Guatemala acumula 296.438 positivos de COVID-19 y 9.282 víctimas mortales, con una tasa de mortalidad del 51,8%.

Contraloría General de Cuentas denuncia a la ministra de Salud, Amelia Flores

Los denuncia en el Ministerio Público contra la funcionaria es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado por sustracción, publicó Prensa Libre.



La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó este viernes una denuncia penal contra la ministra de Salud, Amelia Flores, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado por sustracción. En la denuncia se hace referencia a tres hechos importantes, respecto del contrato de la compra de vacunas contra el coronavirus.



Primero, por no garantizar o asegurar que el contrato de la compra de vacunas tendrá los efectos establecidos, pues no se tiene conocimiento de las garantías que hay.



Segundo, la ministra de Salud Pública y Asistencia Social se excusa de no dar información del contrato por haber suscrito un convenio de confidencialidad, el cual no ha presentado.



Tercero, el aspecto de firmar un contrato, cuando le compete a otro ministro representar al Estado y en temas de suscripción de documentos entre Estados. La CGC estima que hay una tergiversación de términos con la parte con la que supuestamente se suscribió el contrato y del cual no se ha presentado copia al equipo de auditores.



“La cartera es respetuosa”

Consultado por Prensa Libre y Guatevisión sobre la denuncia, el vocero de Salud, Carlos Morales, dijo que esa cartera es respetuosa del derecho de petición todo ciudadano o institución. “El Ministerio de Salud y Asistencia Social no tiene conocimiento oficial de esta presunta denuncia”, expresó Morales.



“Cuando tengamos información oficial sobre esta especie, se someterá a su respectivo análisis para poder emitir una opinión formal y directa”, agregó.