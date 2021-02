¿Cuánto tiempo le tomará a Disney alcanzar a Netflix en streaming?

Por Bloomberg

Netflix caminó para que Disney pudiera correr. El servicio de streaming de Disney ha registrado 95 millones de clientes en los últimos 14 meses, un ritmo vertiginoso sin precedentes reales. Netflix tardó cerca de nueve años en pasar los 95 millones de clientes para su servicio de streaming.



Por supuesto, Netflix inicialmente tuvo que establecer el mercado para el streaming en línea, enseñarle a toda una generación de espectadores a utilizar un servicio a pedido por internet en lugar de una transmisión en vivo a partir de una caja de cable.



Pero este mercado ya prevalece, y Disney se ha establecido como la primera compañía de entretenimiento tradicional —también conocida como una compañía con muchas redes de cable— en lograr la transición hacia el streaming. A diferencia de muchos de sus pares, la compañía no se basa en el cable. Está construida alrededor de un estudio que crea personajes, ya sea para cine, cadenas de televisión, parques temáticos o tiendas de juguetes.



El rápido crecimiento de Disney plantea un par de preguntas, comenzando por: ¿Cuánto tiempo le tomará a Disney alcanzar a Netflix? Esto depende de cómo se mire el asunto.



Netflix ha crecido a un ritmo récord incluso ante la competencia de Disney+, y seguirá siendo el mejor en el futuro previsible.



Pero Disney ha tenido todo este éxito con solo un par de programas nuevos. Va a aumentar su selección de nuevas series y películas en muy poco tiempo, y ninguna de las compañías tiene más seguidores en el extranjero que Disney. Si Disney puede mantener algo cercano a su impulso actual, ¡cuidado con lo que se viene!



En este gráfico faltan Amazon y Apple, pues ninguna de las compañías reporta la cantidad de suscriptores de sus servicios de streaming.



Los ingresos son otra historia. Para comparar la competencia en video en línea según los ingresos, Disney está ante una cuesta mucho más empinada. Hay una clara división entre los dos mejores jugadores: Netflix y YouTube, y Disney.

Ingresos de streaming 2020

Netflix: US$25.000 millones



YouTube: US$19.800 millones (excluidas las suscripciones).



Disney: US$10.000 millones-11 mil millones.



Viacom: US$2.000 millones-3 mil millones.



Obtener cifras precisas para Disney y Viacom es difícil debido a la forma en que hacen sus reportes, pero es mejor que los demás. AT&T y Comcast, aún no han revelado los datos financieros de HBO Max o Peacock.



El mayor abismo entre Netflix y Disney se puede explicar por una sola estadística: el ARPU (siglas en inglés para ingreso promedio por usuario). El cliente promedio de Disney+ paga alrededor de 4 dólares, mientras que el cliente promedio de Netflix paga cerca de 11 dólares.



El ARPU de Disney se está reduciendo a medida que se expande por todo el mundo. Está registrando clientes en India sin cobrar casi nada (entre 5 y 20 dólares al año). Netflix está cobrando más del triple de eso. El tiempo dirá cuál es la mejor estrategia.



A pesar de que solo opera en EEUU, Hulu sigue siendo un negocio más grande que Disney+ en términos de ingresos porque cuesta tres veces más. Y el servicio de televisión en vivo de Hulu es casi tan grande como Disney+ con solo cuatro millones de suscriptores.



El éxito de Disney también establece un estándar muy alto para todos sus pares, y tres en particular: ViacomCBS (propietario de Paramount+), NBCUniversal (propietario de Peacock) y WarnerMedia (propietario de HBO Max).



ViacomCBS, NBCUniversal y WarnerMedia ahora necesitan demostrar que también pueden replicar el éxito de Disney en la transición del cable al streaming. HBO Max y Peacock salieron con tropiezos y ahora están buscando su equilibrio.



Hasta ahora, ninguno se ha comprometido a transmitir de la misma manera que Disney. Todavía están dando licencias de sus mayores éxitos a otras compañías, siguen produciendo programas originales para otras compañías, y son reacios a gastar grandes sumas de dinero en streaming.



Esto ha comenzado a cambiar, en particular en HBO Max. Jessica Toonkel y Tom Dotan tienen una muy buena historia sobre el debate en NBCU en este momento, donde los ejecutivos saben que deben hacer más con Peacock, pero no están seguros del cómo.



Lo mismo podría decirse de ViacomCBS, que, con cerca de 30 mil millones de dólares, es mucho más pequeña que muchos de sus competidores directos.



Entonces, ¿cómo sería el éxito para estas tres compañías? ¿Sería un buen resultado a final de este año contar con 20 millones de clientes? ¿Qué tal 30 millones?



Es posible que estas compañías tengan respuestas diferentes. Pero todas estarían de acuerdo en esto: ocupar el tercer lugar (o el cuarto) es lo suficientemente bueno.