¿Por qué el frenesí de GameStop es en mayor parte un drama exclusivo de EE.UU.?

Por Bloomberg



Las nuevas cuentas en Tiger Brokers en Singapur aumentaron la semana pasada. En el Reino Unido, Trading 212 es la aplicación más descargada del país, mientras que en Corea GameStop se encuentra entre las 10 acciones extranjeras más poseídas.

Sin embargo, incluso a medida que se extiende la publicidad de este caso, es poco probable que la revolución del comercio de acciones que se está desarrollando en Estados Unidos se iguale pronto en Asia y Europa. Las restricciones más severas sobre las ventas en corto, el comercio de opciones limitadas y los impuestos y tarifas más altos lo mantendrán como un juego exclusivo de Estados Unidos... por ahora.



"Hay algunos elementos importantes en los mercados europeos que difieren de Estados Unidos que hacen que sea difícil ver una repetición", dijo John Garvey, líder de servicios financieros globales de PwC.



China sería el lugar obvio para que se extendiera más este fenómeno. Los comerciantes minoristas dominan los mercados de valores en la segunda economía más grande del mundo, con foros de valores como East Money Information y Xueqiu fomentando las compras al estilo de Reddit. Sigue siendo en gran medida una apuesta unilateral, aunque después de que se frenaron las ventas en corto tras una caída del mercado en 2015.

Aunque se han suavizado las restricciones, el interés por las posiciones cortas representa una fracción del 1% del capital flotante de las acciones en las bolsas chinas. Esto se compara con el 3,5%de las empresas del índice S&P 500, según datos de Markit. Las apuestas en corto también son caras en China, ya que los enormes fondos de pensiones que podrían prestar acciones para una apuesta en corto tienen prohibido hacerlo.



Esto significa que hay pocos fondos de cobertura, si es que hay alguno, que sean vulnerables a una presión en corto del tipo que ayudó a impulsar el éxito de GameStop. Además, en China no hay opciones de compra de acciones individuales, lo que ha aumentado la presión de compra en EU. Por otra parte, las normas bursátiles chinas limitan los movimientos diarios de las acciones al 10 por ciento, un anatema para los operadores diarios. Dadas las restricciones, los fondos de cobertura han tendido a expresar opiniones bajistas sobre las empresas chinas a través de las acciones que cotizan en Hong Kong o Estados Unidos.



Hong Kong permite más ventas en corto, mientras que el comercio de opciones a través de los mercados de la ciudad está dominado por instituciones. El comercio también es más opaco, por lo que es difícil saber qué fondo está en corto en qué acciones, sin información pública sobre las apuestas bajistas de los fondos individuales. Eso contrasta con EU, donde Melvin Capital provocó la ira del grupo de transacciones diarias y sufrió una caída del 53 por ciento el mes pasado después de revelar su enorme cortocircuito en GameStop.

“Simplemente no creo que tengamos ejércitos minoristas en Hong Kong porque históricamente ha sido un mercado muy institucional”, dijo Richard Johnston, director de Albourne Partners para Asia con sede en Hong Kong, que asesora sobre inversiones alternativas. "En China, hay ejércitos minoristas, pero todos están en el lado de las posiciones largas".



En otras partes de Asia, los comerciantes coreanos se han subido a la manía de GameStop, comprando acciones estadounidenses en Seúl para aprovechar las ganancias de este año antes del colapso de esta semana. Pero las oportunidades de participar en pequeños apretones locales son más difíciles de conseguir. El gobierno prohibió las ventas en corto el año pasado en medio de la pandemia, y un grupo de inversionistas de 30 mil personas ha ido tan lejos como para alquilar un autobús adornado con eslóganes 'anticortocircuito' para presionar por una prohibición permanente.



Singapur es un mercado asiático que ofrece los llamados 'cortos desnudos', en los que los inversores no toman prestada la acción subyacente para realizar una apuesta. Sin embargo, no han demostrado ser populares porque las apuestas deben cubrirse el mismo día. El martes, el banco central de la ciudad advirtió a los inversores sobre posibles actividades de "bombeo y descarga" en las plataformas de redes sociales que promocionan GameStop y otras acciones.



Los apostadores recibieron un recordatorio esta semana de lo volátiles que pueden ser las operaciones. Las 50 acciones que Robinhood Markets puso originalmente en su lista restringida habían agregado US$276.000 millones en valor desde fin de año hasta el apogeo del frenesí reciente, antes de que US$167.000 millones se eliminaran en días cuando las operaciones se revirtieron, según datos compilados por Bloomberg. GameStop cayó un 60 por ciento este martes, extendiendo la pérdida de esta semana al 72 por ciento.



En Europa, los inversores también han captado parte del entusiasmo por el 'trading' diario.



Trading 212, que afirma ser el primer corredor de bolsa sin comisiones del Reino Unido, anunció el jueves que dejaría de contratar nuevos clientes debido a una "demanda sin precedentes" y advirtió a sus clientes existentes sobre largas demoras si intentaban ejecutar la compra o órdenes de venta en GameStop o AMC Entertainment. Freetrade, una aplicación de inversión sin comisiones, agregó 40 mil clientes en un día el 27 de enero, en comparación con un promedio diario de 4 mil en el cuarto trimestre, dijo un portavoz.



El comercio se ha disparado como resultado. El volumen promedio de 28 días para GameStop aumentó un 400 por ciento en la plataforma de CMC Markets en Londres, mientras que aumentó un mil 600 por ciento para AMC, otro favorito de la multitud de Reddit.



La compañía de telecomunicaciones Nokia también se vio atrapada en el frenesí, con mil millones de ADR estadounidenses cambiando de manos solo el miércoles pasado, en comparación con un promedio de 90 días de 56 millones, según datos compilados por Bloomberg.



“El interés de los clientes en las acciones continúa aumentando, lo que se alinea con la mayor volatilidad”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets, que vende derivados a comerciantes minoristas conocidos como contratos por diferencia.



Sin embargo, los impuestos más altos, una mayor regulación y una cultura de transacciones diarias más moderada probablemente pondrán fin al frenesí en Londres y otras capitales europeas. Aquellos que compran BlackBerry y GameStop enfrentan impuestos estadounidenses sobre cualquier ganancia, además del papeleo. Para algunos, es más sencillo apostar por el futbol de la Premier League.

Operaciones libres

"En Estados Unidos, es muy fácil para las personas acceder al mercado de forma económica", dijo Ryan Paisey, que ofrece análisis de mercado en línea para corredores y comerciantes diarios en Londres. "En Europa, las barreras siguen siendo bastante bajas, pero son más que en Estados Unidos".



Si bien las plataformas de comercio libre como eToro están comenzando a aparecer fuera de EU, tratando de imitar el éxito de Robinhood en Silicon Valley, las regulaciones y las tarifas comerciales siguen siendo la norma. En respuesta a la volatilidad del mercado, eToro el 27 de enero deshabilitó las órdenes de entrada y salida en algunas acciones menos líquidas cuando el mercado está cerrado y limitó sus operaciones solo a transacciones sin apalancamiento.



En Alemania, los comerciantes deben enviar mucha información personal y pagar impuestos en cada transacción, dijo por teléfono Guillermo Hernandez Sampere, jefe de operaciones de MPPM EK en Eppstein, Alemania.



"El operador diario promedio no tiene los volúmenes para construir suficientes posiciones para justificar impuestos altos en cada transacción", dijo.



Aún así, Paisey dice que es cuestión de tiempo antes de que el mundo finalmente alcance a EEUU.



"Hemos visto una sindicalización del comercio minorista; no hay forma de que eso no se extienda al Reino Unido y al resto de Europa", dijo. "Durante el fin de semana, mi teléfono estuvo sin parar con amigos y familiares con los que no he hablado en años y les pregunté: '¿Cómo puedo involucrarme?'".