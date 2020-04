Detectan 10 nuevos síntomas del covid-19

Por La Prensa (Honduras)

Aunque la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades coinciden en que los síntomas más claros del covid-19 son fiebre y tos seca, la comunidad médica y científica ha identificado 10 nuevos síntomas de la enfermedad.

Entre estos síntomas, figuran: confusión repentina, labios o cara azul, diarrea o problemas intestinales, conjuntivitis, pérdida del olfato y gusto, fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, malestar muscular y lesiones en los pies.

Desde que lo detectaron a finales de 2019 en Wuhan, China, el cuadro sintomático que desencadena el covid-19, hasta que llegó a Honduras, consiste de manera resumida, de acuerdo con médicos, en fiebre, cansancio, tos seca, dolor de garganta y dificultad para respirar, mas esta nueva enfermedad tiene decena de caras.

“El primer día de la enfermedad estaba trabajando, sentí frío y calentura y una tos que me daba por ratos. También me dio diarrea, no sentía olor, ni el sabor a la comida. Y un gran nerviosismo.

También me temblaba el pecho. Yo ya llevo 12 días enfermo, mi mujer lleva cuatro y solo ha tenido fiebre y tos”, relató Omar Ríos, un hondureño de 40 años residente en Maryland, Estados Unidos.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, los síntomas se manifiestan entre los 2 y 14 días después de que la persona se expuso al virus indistintamente de su raza.

“Esta es una enfermedad de altibajos. Hace una semana sentía que los síntomas no eran fuertes y pensé que me recuperaría pronto; pero después tuve dificultades para respirar y antenoche hasta escupí un coágulo de sangre”, explicó Ríos.

La OMS estima que alrededor de una de cada seis personas que contraen covid-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.

Entre estos pacientes se encuentran quienes padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes.

En Honduras

En Cortés, el departamento de Honduras que más casos ha registrado, los pacientes han experimentado todos los síntomas detectados en personas contagiadas con covid-19 en China, Europa y Estados Unidos y no ha existido un signo que marque una diferencia, según médicos consultados por Diario LA PRENSA.

“No hemos visto ninguna diferencia en los pacientes que hemos atendido. Nosotros hemos visto a las personas con los mismos síntomas que presentan las personas con covid-19 de Europa o China, por ejemplo”, dijo el médico Omar Jananía, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula.