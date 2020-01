Los aranceles de Trump han costado US$46.000 millones a las empresas de EEUU

Por Reuters



Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump para reformar las relaciones comerciales de Estados Unidos han costado a las empresas locales US$46.000 millones desde febrero de 2018, y las exportaciones de bienes afectados por represalias arancelarias han caído drásticamente, según un análisis de datos del Departamento de Comercio.



La mayor parte de los costos arancelarios, unos US$37.300 millones, provienen de gravámenes a las importaciones de China, dijo la consultora Trade Partnership Worldwide, que tiene su sede en Washington y que calculó los costos arancelarios acumulados hasta noviembre de 2019, los últimos datos disponibles.



Las exportaciones de bienes estadounidenses afectados por las represalias arancelarias de China y otros países cayeron un 23% en los 12 meses que finalizaron en noviembre, en comparación con 2017, antes de que se establecieran, mostró el análisis.



Incluso tras el fin de algunos de los aranceles, las exportaciones no se han recuperado, dijo el vicepresidente de Trade Partnership, Dan Anthony.



Datos de comercio ajustados por estacionalidad de Estados Unidos, publicados el martes, mostraron que el déficit comercial se redujo a un mínimo de más de tres años en noviembre.



Trade Partnership usa datos brutos, no ajustados estacionalmente, que son lo suficientemente específicos como para hacer coincidir los códigos arancelarios con las categorías de productos y luego desglosarlos por estado.



El análisis de los aranceles se hizo a pedido de una grupo de más de 50 asociaciones empresariales y la coalición Farmers for Free Trade.