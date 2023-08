La nueva holding de Davivienda en Centroamérica servirá para organizar sus filiales

Lo que permite esta estructura es gestionar de manera autónoma las operaciones en Centroamérica, e “incluso podría ser una estrategia para salvaguardar su capital. Al escindir el negocio de esta región, Davivienda tendría la capacidad de tomar decisiones específicas para esta zona, lo que se traduce en mejor gestión y resultados en el largo plazo”, añadió Conde.

El Banco, además, indicó que la operación se efectuará a precios de mercado determinados a partir de valoraciones de terceros independientes. De igual forma, se aclaró que no tendrá ningún efecto en su balance consolidado, no generará modificaciones a la estructura de gobierno, no implicará nuevos riesgos, ni tendrá impacto alguno para los accionistas ni inversionistas.

El monto aproximado de la valoración de las filiales internacionales es de US$1.682 millones, y se precisa que la inversión se encuentra sujeta a las autorizaciones de la Superintendencia Financiera y de las demás autoridades competentes en las jurisdicciones donde se encuentran domiciliadas las filiales internacionales, “las cuales se esperan solicitar a la brevedad”, concluyó el anuncio del banco.

Reorganización regional

La reorganización empresarial que está planeando Davivienda, tiene que ver directamente con los países, además de Colombia, en los que tiene presencia, pues su operación internacional incluye Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.

En estos países, según informó el banco en su informe de cierre de 2022, hubo resultados positivos, gracias a “un crecimiento sostenido de la cartera, menor gasto de provisiones y mejoras en la eficiencia”. Las utilidades en los países de Centroamérica sumaron US$117 millones, superiores en 68,4 % y 10,6 % comparadas con los años 2020 y 2021, respectivamente.

Dentro de estos países, Honduras destacó por el crecimiento sostenido de su cartera, tanto en banca comercial como en consumo; El Salvador fue líder en consolidación de la estrategia de crédito móvil y tarjeta de crédito digital, con saldos próximos a US$40 millones; Costa Rica resaltó por la estabilidad de sus indicadores de riesgo de crédito, y por último, Panamá destacó por su crecimiento en cartera de consumo, especialmente en vehículos y tarjeta de crédito.

En 2022 lograron un crecimiento de cartera de 12,4 % alcanzándo los US$7.000 millones. De allí, la cartera comercial registró un crecimiento de 15,5%, principalmente por el desempeño de El Salvador y Costa Rica; mientras que la cartera de banca personas creció 9,2 %, principalmente por Honduras.

