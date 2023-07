Fed haría un aumento de tasas en julio y otro antes de que termine el año

Por estrategiaynegocios.net

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que no está listo para declarar que todo está claro sobre la inflación en Estados Unidos y está a favor de más aumentos de tasas este año, y dijo que la próxima reunión de julio debería generar un aumento.

“La solidez del mercado laboral y el sólido desempeño general de la economía de EE. UU. nos dan espacio para endurecer aún más la política”, dijo Waller en un discurso pronunciado ante una reunión organizada por The Money Marketeers de la Universidad de Nueva York, reporta Reuters.

Si bien señaló que apoyó mantener las tasas estables el mes pasado para hacer un balance de cómo la economía estaba navegando el estrés reciente del sector bancario, Waller dijo que parece que esos problemas están en el espejo retrovisor.

Waller dijo que apoya dos aumentos más de un cuarto de punto porcentual este año, y señaló que “no ve ninguna razón por la que la primera de esas dos subidas no deba ocurrir en nuestra reunión a finales de este mes”.

“Si la inflación no continúa mostrando avances y no hay indicios de una desaceleración significativa en la actividad económica, entonces una segunda alza de 25 puntos básicos debería ocurrir más temprano que tarde, pero esa decisión es para el futuro”, agregó. Señaló que “septiembre es una reunión en vivo” para la acción si la inflación no se está enfriando lo suficientemente rápido.