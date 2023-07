Calificaciones de aseguradoras de Costa Rica resistirán exposición cambiaria

Por estrategiaynegocios.net

El sector de seguros costarricense tiene suficiente capital y liquidez para absorber las pérdidas de la cartera de inversiones por exposición a moneda extranjera (FX) sin un efecto negativo material en los perfiles crediticios, dice Fitch Ratings.

Las pérdidas de inversión en moneda extranjera por la apreciación del colón costarricense frente al dólar estadounidense se han estabilizado en los últimos meses, y se espera que las pérdidas de inversión continúen moderándose en 2023.

La inflación en Costa Rica aumentó a un crecimiento interanual del 12,1 % en agosto de 2022, lo que impulsó aumentos de la tasa de política monetaria, con tasas del 0,75 % en noviembre de 2021 elevadas al 9 % en octubre de 2022. La inflación ha caído rápidamente en 2023 en medio de la apreciación de la moneda local y el aumento de las tasas, con los precios al consumidor en junio de 2023 cayendo un 1,04 % interanual, la mayor caída desde marzo de 2016.

Esto ha dejado un amplio margen para nuevas reducciones de la tasa de referencia más allá de los 200 pb en los recortes colectivos al 7 % desde marzo. Si bien una mayor apreciación del colón este año podría presionar la capitalización y el apalancamiento, estas métricas deberían permanecer dentro de las sensibilidades de las calificaciones.

Las aseguradoras costarricenses no se cubren contra el riesgo cambiario y no tuvieron pérdidas no realizadas hasta el segundo semestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. Históricamente, el sector se ha beneficiado de las ganancias netas de FX, debido a una larga historia de devaluación de la moneda. Las aseguradoras mantienen una parte sustancial de los activos en moneda fuerte, lo que ha resultado en una posición neta positiva en FX.

“Estimamos que las pérdidas no realizadas en las carteras de inversión de las aseguradoras han aumentado significativamente a alrededor del 15 % este año”, indica Fitch.