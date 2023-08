UTH Florida University transforma vidas desde Estados Unidos

Por: E&N Brand Lab

UTH Florida University llevó a cabo la entrega de una nueva generación de profesionales con título internacional, emitido en Estados Unidos, por parte de la Comisión de Educación Independiente del Estado de La Florida (Florida Commission of Independent Education). Con el realce que merece tan importante evento, el cual se desarrolló en el estado de la Florida, se fortalece la trayectoria de esta institución, tanto para las máximas autoridades de ésta como para catedráticos y estudiantes.

Durante los actos se destacaron importantes aspectos que hacen de UTH Florida University una atractiva opción educativa, ya que responde a la oportunidad del crecimiento que los hispano hablantes necesitan para continuar su educación profesional en esta nación, o en cualquier región del mundo en donde habitan cursando carreras ofertadas en español, completamente en línea y con título avalado por las autoridades de Estados Unidos.

Ronald Lacayo, como Director Ejecutivo de dicha Universidad en representación de toda la estructura de la institución, desarrolló diversas actividades , desde una cálida bienvenida a los graduandos quienes provienen de diferentes estados de Estados Unidos así como de países como México, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Nicaragua, España, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras; hasta la ceremonia de graduación de la cual participaron los graduados junto a sus familiares y equipo de la institución.

Por su parte Roger Enrique Valladares, presidente de UTH Florida University, resaltó el esfuerzo que cada graduado ha hecho por lograr un verdadero crecimiento académico internacional e hizo una excitativa para no detenerse y cada vez alcanzar los mayores niveles de conocimiento en esta economía global tan competitiva en beneficio de los jóvenes de habla hispana, Valladares y Lacayo fueron acompañados por Edgardo Enamorado director de Maestrías y José Mora Vicerrector Académico

Cabe destacar que los nuevos profesionales se graduaron de diferentes especialidades: Bachelor of Business Administration, Bachelor of Marketing, Bachelor of Human Resources Management, Master in Management & International Business, Master in Business & Finance, Master in Business & Marketing, Master in Human Resource Management, Master in Cybersecurity.

UTH Florida University es una institución con metodología on line con sede en Estados Unidos de Norteamérica, con capital 100 % hondureño, la cual nació con el ideal de ofrecer educación a hispanoamericanos en ese país y alrededor del mundo.