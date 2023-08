SUPERACIÓN

En Costa Rica, Verónica Guzmán recuerda parte de su infancia ayudando a su abuela a vender comida rápida, accesorios y billetes de lotería. Su vida cambió en 2019 cuando decidió aplicar a una convocatoria de empleo para personas con discapacidad. Llamado que captó su atención, pese a las dudas que le generó.

“Al principio pensé que no me iban a entender bien, que me iba a costar mucho aprender y que no me iban a aceptar con mi discapacidad. La verdad me dio miedo, luego empecé a confiar en mí y a desarrollarme, a conocer bien como era que debía hacer mi trabajo”, recordó.

Verónica tiene discapacidad auditiva, pero ahora está totalmente integrada e incluso varios de sus compañeros han aprendido lenguaje de señas. “La verdad me siento muy orgullosa de trabajar en esta empresa y muy agradecida por la oportunidad que me dieron. Me cambió la vida”, dijo, mientras reconoció que su trabajo ahora le permite mantener económicamente a su abuela.

En Nicaragua, Harjery Orozco encontró en Walmart la oportunidad de sacar adelante a su familia. La gerente de tienda de Maxi Palí Waspan, recuerda sus inicios en la empresa hace 21 años como cajera y de cómo logró escalar por varios puestos operativos hasta alcanzar el liderazgo de la tienda.

“Con las oportunidades que Walmart me ha brindado, he logrado sacar a mi familia adelante proveyendo a mis hijos educación que necesitan, así como a apoyarlos en sus proyectos personales. De igual manera, he logrado construir mi casa desde cero. También agradezco a mis padres y esposo por darme su apoyo y motivación para dar lo mejor de mí cada día en esta empresa donde me siento orgullosa de pertenecer”, valoró.

A partir de su experiencia, ahora recuerda a otras mujeres que es posible escalar a nivel profesional, brindar estabilidad a la familia y “motivar al personal a cargo que todos somos capaces si nos proponemos algo”.

COMPROMISO PERSONAL

En Honduras, Cristiana Corrales habla de su trayectoria profesional en Walmart y de su compromiso por la excelencia.

“Me inicié en la industria de consumo masivo a través del área de operaciones, sin embargo, mi objetivo fue siempre laborar en el área comercial. Desde la universidad fui bastante inquieta con temas relacionados a marketing y me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el desarrollo de nuevos productos y su comercialización”, recordó la gerente comercial de abarrotes en la operación de Honduras.

“Me enorgullece mucho formar parte de una gran empresa donde he tenido la dicha de poder crecer y el privilegio de que fuese en un ambiente de respeto, sin temor a nada más que a los retos enfrentados. Puedo concluir felizmente que me siento plena en todo aspecto de la vida, no le pediría más a Dios sino solamente que me regale años de vida para seguir disfrutándola”, destacó.

Por su parte, Carmen de Aguilera en El Salvador, habla de cómo en Walmart encontró el apoyo para crecer. “Comencé en Walmart como secretaria de servicio al cliente. Me gustó involucrarme en labores que no me correspondían, de las cuales mis jefes inmediatos comenzaron a observar y por las cuales comencé a escalar. De allí pasé a coordinadora de cajas, después ascendí a subgerente, ahora estoy en la posición de líder de tienda”, dijo la actual gerente de la Despensa de Don Juan Jardines.

Ahora, desde su posición, busca retribuir algo de lo que ha logrado, lo que incluye apoyar a nuevos talentos que como ella tienen el potencial de crecer. Desde el momento de la contratación y de búsqueda de perfiles, he tratado la manera de ser equitativa e inclusiva, viendo y tratando a todos por igual. Al mismo tiempo, valorando las capacidades de cada uno de mis asociados, así busco el desarrollo y posible posición de escala de crecimiento para cada uno de ellos”, finalizó.