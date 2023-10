Trayectoria del salvadoreño René Toruño es reconocida con Doctor Honoris Causa

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net

La trayectoria del empresario salvadoreño René Toruño fue reconocida por la Universidad Albert Einstein, que le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Ingeniería Empresarial, por su compromiso económico, social y ambiental con El Salvador.

“Agradezco profundamente por el honor que me han conferido al otorgarme este título, estoy seguro de que las autoridades académicas y amigos que me acompañan tienen el sueño de ver a El Salvador como un país que no le envidie nada a los países desarrollados y estoy seguro de que todos o casi todos están aportando desde sus actividades con ello”, expresó el presidente de Indufoam, al recibir la condecoración.