Mark Zuckerberg cancela el combate en jaula de Elon Musk

“Elon no confirma una fecha, luego dice que necesita cirugía y ahora pide hacer una ronda de práctica en mi patio trasero”, continuó. “Si Elon alguna vez se toma en serio una fecha real y un evento oficial, sabe cómo comunicarse conmigo”.

Menos de dos meses después de aceptar con entusiasmo el desafío del ejecutivo de Tesla, Zuckerberg canceló la pelea. El cofundador de Facebook, amante de las artes marciales, acusó el domingo a Musk de no tomarse en serio el desafío y dijo que “es hora de seguir adelante”.

“No quiero seguir promocionando algo que nunca sucederá, así que deberías decidir que vas a hacer esto y hacerlo pronto, o deberíamos seguir adelante”, dijo Zuckerberg.

Desde la publicación de Zuckerberg, Musk ha respondido a múltiples publicaciones X, lo que implica que Zuckerberg tiene miedo de subirse al ring con él.

“Zuck es una gallina”, publicó el domingo.

Dan Ives, analista de Wedbush Securities que ha seguido a Musk y Zuckerberg durante años, cree que una pelea entre los dos multimillonarios aún no está descartada.

“Este es un ritmo que no va a desaparecer”, le dice a CNBC Make It. “Creo que es una logística compleja. Musk no quiere que Zuckerberg tenga la ventaja sobre cuándo, dónde y cómo ocurre esta pelea”.

Con información de CNBC