United Airlines pondrá a trabajadores no vacunados en licencia forzosa

Por Bloomberg



La licencia médica o personal no remunerada para los empleados exentos comenzará el 2 de octubre, dijo la compañía el miércoles. No todos estos trabajadores se quedarán sin paga, ya que algunos de los contratos sindicales y convenios laborales de United permiten una licencia médica pagada. Aquellos a quienes no se les otorguen exenciones serán despedidos.



United dijo que la medida era necesaria para proteger la seguridad de los clientes y empleados después de un aumento en las tasas de contagios y hospitalizaciones en todo el país. La aerolínea con sede en Chicago impuso el 27 de septiembre como fecha límite para que los empleados presenten prueba de vacunación completa.



“Dado nuestro enfoque en la seguridad y los fuertes aumentos en infecciones, hospitalizaciones y muertes por covid, incluso desde el 6 de agosto cuando anunciamos nuestro requisito de vacunas, ya no podemos permitir que las personas no vacunadas regresen al lugar de trabajo hasta que comprendamos mejor cómo podrían interactuar con nuestros clientes y sus compañeros de trabajo vacunados”, dijo la empresa en un memorando a los empleados.



La aerolínea se negó a decir exactamente cuántos de sus trabajadores han sido vacunados o cuántos han solicitado una excepción para evitar ser vacunados debido a una condición médica o creencia religiosa. Una “gran mayoría” de los empleados estadounidenses están vacunados, y más de la mitad de los que no lo estaban hasta el 6 de agosto se han inmunizado desde entonces, dijo la compañía.



Los empleados que trabajan de cara al cliente, como asistentes de vuelo, pilotos y agentes de puerta, estarán en licencia extendida hasta que la pandemia parezca haber terminado, dijo United. Aquellos que no interactúan con los clientes, como los manipuladores de equipaje y los abastecedores de combustible de aviones, aprenderán a mediados de octubre cómo pueden regresar con nuevas políticas de distanciamiento social y cubrebocas, dijo United.