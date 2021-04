H&M cerrará tiendas y despedirá a más de 1.000 personas en España

Por AFP



El gigante sueco de ropa H&M despedirá en España a más de mil empleados que se encontraban bajo planes de desempleo temporal por la pandemia del COVID-19, anunciaron la dirección de la empresa y el sindicato español Comisiones Obreras.

El grupo informó a los representantes sindicales que va a iniciar un ERE (expediente de regulación de empleo) “que afectará a más de 1.000 personas”, y que va a cerrar 30 tiendas en el país, explicó el sindicato en su comunicado. El “procedimiento de despido colectivo afectará a un máximo de 1.100 empleados”, confirmó poco después H&M en un comunicado, precisando que los cierres de tiendas se escalonarán hasta inicios de 2022.



El grupo decidió cerrar este año 350 de sus 5.000 tiendas en todo el mundo, y abrir al mismo tiempo 100, con el fin de adaptarse a la “creciente digitalización” de la industria de la moda, donde las ventas por internet no paran de crecer, explicó la empresa sueca en el comunicado. H&M no ha anunciado otros despidos en otros países, y precisó que en el caso de España dará la prioridad, cuando sea posible, a las salidas voluntarias.



“H&M pasa del ERTE (planes de desempleo temporal) al ERE (expediente de regulación de empleo) de forma injustificada y desproporcionada”, denunció a su vez Comisiones Obreras. “Si bien es cierto que se puede haber producido un cambio en los hábitos de consumo, esto no justifica en ningún caso tal cantidad de despidos, más aún teniendo en cuenta que H&M se ha estado beneficiando” de los ERTE, financiados por el Estado, señaló el sindicato.



La prolongación de la financiación pública del desempleo parcial ha sido una de las principales medidas del gobierno de izquierda de Pedro Sánchez para limitar los despidos producto de la pandemia. Su coste ha sido enorme para las finanzas públicas españolas, con más de 40.000 millones de euros (US$47.275 millones) desde el comienzo de la pandemia.



Pero esta ayuda va acompañada de la prohibición de despedir por seis meses a las empresas beneficiadas, bajo pena de tener que devolver el dinero. “Según las normas en vigor y las condiciones en las que la empresa aplicó el desemplo parcial, no tenemos actualmente la obligación de mantener los puestos de trabajo”, indicó H&M a la AFP.



H&M vio su beneficio anual dividirse por diez en 2020 por los efectos de la pandemia. Pese al bajo volumen de negocio global, las ventas en internet crecieron en 2020 un 40 % interanual, y representaron un tercio de las ventas totales del grupo el año pasado.