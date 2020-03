Seis claves para tener éxito trabajando desde casa

Por estrategiaynegocios.net

El home office o teletrabajo se ha transformado en un modo masivo de contactarse y cumplir objetivos de los diferentes puestos, ya sean creativos, técnicos o administrativos.

Pero, ¿qué sucede con quienes recién están implementando este sistema en el que las personas ya no comparten un espacio físico, sino que realizan toda su comunicación de forma distante?

Para eso, la plataforma de educación en línea más grande de Latinoamérica, Platzi, con más de un millón de alumnos en la región, lanzó esta semana un curso para ayudar a que miles de directores, ejecutivos y empleados de todo el mundo puedan aprender de forma rápida y profesional a organizarse y ser efectivos trabajando desde sus casas.

Para ello, algunos de los consejos que brinda Freddy Vega, CEO de la plataforma para ser exitoso en el teletrabajo son:

-Como jefe, libera el control: El método del teletrabajo requiere de un cambio de mentalidad tanto de jefes como de trabajadores. En este nuevo esquema, quienes dirigen o son dueños de las compañías deben aprender a poner objetivos y deadlines claros y aprender a “soltar” el micromanagement del minuto a minuto, apelando al profesionalismo de sus empleados. También es importante tener herramientas de medición de los resultados para dar feedback sobre el trabajo de manera remota.

-Ten claras tu misión y visión como empresa: Es importante que todos los miembros de un equipo sepan el valor núcleo de las empresas a las que pertenecen. Es la forma en la que podrán comunicarse, trabajar y guiarse de manera unificada. Si las empresas no tienen esto claro, la cultura organizacional en un mundo de trabajo remoto corre muchos más riesgos de romperse.

- No crees “empleados de primera o segunda”: En el mundo del teletrabajo es importante que todos los miembros de los equipos cuenten con los mismos derechos y obligaciones. Es decir: que la directiva de trabajar desde casa abarque a todos o a ninguno. De lo contrario, se generarán cortocircuitos en la comunicación y el rendimiento de los resultados se verá afectado.

- Aprende a comunicarte de forma efectiva: La comunicación humana es diferente cuando se da en presencia o a distancia. De forma remota, dejamos de percibir a profundidad las expresiones faciales, ritos culturales y los tonos de voz y se quedan fuera otros contactos como la “serendipia”, en donde de la conexión entre dos personas surgen ideas nuevas y repentinas. Por eso es importante aprender a comunic arse en estos nuevos entornos. Para eso, uno de los principios fundamentales es transmitir mensajes cortos por frase -no más de 30 palabras-. Intenta resumir al extremo todos los mensajes y tener una comunicación asertiva a la hora de responder preguntas: “sí, no o no sé, pero te respondo en x fecha”.

- Ten las herramientas tecnológicas adecuadas: Para poder establecer conversaciones efectivas es fundamental contar con herramientas tecnológicas adecuadas. Así, es importante contar con un micrófono de calidad, una instalación estable de Internet y una buena cámara –todas herramientas aparte de las que vienen incorporadas en la computadora-y saber usar herramientas de trabajo colaborativo como Google Docs, tener establecido el uso de apps de mensajería instantánea con trackeo de documentos -Ejemplo: Slack- y de ser posible, contar con una app de seguimiento de tareas.

- Establece un contrato con tu familia: En el nuevo contexto en donde las personas trabajarán desde sus hogares, es fundamental establecer claridad y límites tanto laborales como personales. Así, quienes hagan Home Office deberán establecer horarios concretos y espacios físicos adecuados fijos dentro de sus casas para poder trabajar de forma tranquila, concentrada y efectiva, sin perder los límites o el control del principio y el fin de sus tareas y perjudicar la relación familiar.