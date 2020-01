DoubleTree by Hilton abre nuevo hotel en Bogotá

Por estrategiaynegocios.net

Hilton anunció hoy la apertura de DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR, un hotel de 199 habitaciones en el famoso sector de Salitre en Bogotá. Propiedad de Grupo AR, el hotel recientemente renovado es la última incorporación a la creciente cartera de hoteles DoubleTree by Hilton, una de las 17 marcas de clase mundial de Hilton.



Con una ubicación ideal en la capital del país, DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR ofrece acceso conveniente al Centro de Convenciones Corferias y al Centro de Convenciones Agora, así como a atracciones cercanas, como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Movistar Arena, el Museo del Oro y el Centro Comercial Gran Estación. El hotel también está a poca distancia en automóvil de la Embajada de los Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional El Dorado.



“Ubicado en una ciudad pacífica y moderna, con un gusto sofisticado, valoramos la importancia de brindar a los viajeros comodidades centradas en los huéspedes, instalaciones de vanguardia y opciones gastronómicas de calidad", dijo Natalia Casasbuenas, gerente general, DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR. “Al tiempo que mantiene la calidad y el alojamiento confortable de la marca que los huéspedes de todo el mundo esperan, DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR también empleará esfuerzos de sostenibilidad y servicio comunitario a través de activaciones en la propiedad, así como alianzas con organizaciones locales, como Fundación AR."



A lo largo de cada estadía, los huéspedes pueden experimentar la cálida bienvenida de la marca y sentirse como en casa al momento del check-in, disfrutando del acceso a amplias suites y habitaciones, además de instalaciones de última generación y varias opciones gastronómicas.



Habitaciones y Amenidades



Con un diseño contemporáneo con elementos cómodos, las 199 habitaciones ofrecen vista panorámica de la ciudad y de las montañas cercanas. Las habitaciones están equipadas con modernas y elegantes comodidades y cuentan con la ropa de cama Sweet DreamsTM by DoubleTree, televisores LCD de 55 pulgadas, amplios baños y productos de baño exclusivos. La propiedad también es uno de los pocos hoteles en el área que cuenta con jacuzzis interiores en suites selectas.



Los viajeros que buscan relajarse tienen una variedad de opciones, que incluyen un gimnasio abierto las 24 horas, salón ejecutivo y salón de belleza. Los huéspedes también pueden disfrutar de rituales faciales y corporales en el spa, que también cuenta con un Circuito Hídrico que incluye:



• Piscina lúdica equipada con volcanes de burbujas, chorros en cascada, camas de oxigenación y un jacuzzi.



• Duchas con varios niveles de presión y temperaturas.



• Pediluvium: Tratamiento de senderos con camino de piedra y borde de río



• Flotarium cápsula de agua con sales de Epsom, que simulan la densidad del Mar Muerto



• Baño de vapor desintoxicante Hamman



Comida



Los huéspedes pueden cenar en el restaurante Ka, que ofrece un ambiente único y una deliciosa fusión de cocina gourmet internacional y colombiana. Los viajeros pueden disfrutar de bebidas especiales y aperitivos en el bar, antes de dirigirse a una mesa para disfrutar de platos exclusivos creados por el chef ejecutivo Jorge Vélez, desde un tartar de salmón con yogur griego, abejorros y salsa oriental, hasta pollo supremo con crujiente de plátano, uchuva salsa y arroz salvaje.



Reuniones y eventos



Para reuniones y eventos, DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR cuenta con más de 1,000 metros cuadrados de espacio flexible. Con 12 salas de reuniones, una con vista panorámica de la ciudad, los salones varían en tamaño desde una pequeña sala vip hasta amplios salones de baile con una capacidad total de 600 invitados.



Hilton actualmente tiene una cartera de más de 150 hoteles y resorts abiertos para recibir a viajeros en el Caribe y América Latina, con más de 20 hoteles en Colombia. La compañía continúa buscando oportunidades adicionales de crecimiento en la región y actualmente cuenta con una sólida cartera de alrededor de 95 hoteles en desarrollo en toda la región. La apertura de DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR demuestra el compromiso de la compañía con su continua expansión regional, incluyendo la apertura de cinco nuevas propiedades en los próximos cinco años en Colombia.



DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR es parte de Hilton Honors, el galardonado programa de lealtad de huéspedes para las 17 diferentes marcas hoteleras de Hilton. Los miembros de Hilton Honors que reservan directamente a través de los canales preferidos de Hilton tienen acceso a beneficios instantáneos, incluyendo un control deslizable de pago flexible que les permite a los miembros elegir casi cualquier combinación de Puntos y dinero para reservar una estadía, Wi-Fi estándar gratuito y un descuento exclusivo que no se puede encontrar en ningún otro lado. Los miembros también disfrutan de las populares herramientas digitales disponibles exclusivamente a través de la aplicación móvil Hilton Honors, líder en la industria, donde los miembros de Hilton Honors pueden registrarse y elegir su habitación.