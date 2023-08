TSE de Guatemala rechaza señalamientos hechos por el Ministerio Público

Pero, indicó “éticamente me parece inadecuado, porque si lo dijo ayer -jueves-, a tres días de la contienda electoral, genera definitivamente un sentimiento de incertidumbre o quizá de zozobra entre la población y no le abonamos nada a la democracia con eso”, cuestionó Palencia sobre las declaraciones de José Curruchiche.

Caso digitadores

Siguiendo con los procesos, la Feci, investiga si existe una cantidad no especifica de digitadores que serían afiliados al partido político Movimiento Semilla, que pasó a segunda vuelta y sobre quien pesa una investigación por aparentes irregularidades en la conformación a partido político.

Ante ello, los magistrados del TSE, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, explicaron que los cerca de cinco mil digitadores pasaron por filtros exhaustivos antes de la contratación, incluyendo no ser afiliado a alguna agrupación política.

“Si hay que destacar que la afiliación o no a un partido político no es una prohibición para que ellos puedan trabajar como digitadores, su función es únicamente digitar los resultados preliminares que les son trasladados con el acta cuatro, bajo la presencia del presidente de la Junta Receptora de Votos; ellos no tienen algún usuario que les permita modificar documentos”, agregó el magistrado Aguilera.

Asimismo se indicó que al concluir el tercer simulacro de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), personal del MP se hizo presente a los alrededores del CNI para entregar una citación al ingeniero Jorge Santos, encargado del Departamento de Informática del TSE, a quien citan a la sede de la fiscalía el próximo miércoles 23 de agosto.

Renuncia personal del TSE

A tan solo días de la segunda vuelta electoral se confirmó la renuncia del Jefe de Presupuesto del TSE y de la Directora de Finanzas, en pasillos del TSE se rumora que las renuncias obedecen porque el personal se rehusaba a hacer los pagos del TREP a la empresa Datasys.

Al ser consultada la presidenta del TSE confirmó las renuncias, pero negó los rumores, indicando que el personal tomó decisiones personales para decidir finalizar su relación laboral con el TSE.

