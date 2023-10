¿Se dispararán ahora los precios del petróleo por la guerra en Israel?

"No tengo la impresión de que Irán u otros Estados quieran atacar abiertamente a Israel. Eso habla en contra de una escalada mayor", dijo Jörg Krämer, economista jefe del Commerzbank a DW . "El mercado comparte obviamente esta valoración, como se desprende de la moderada reacción de los precios del petróleo".

Entre tanto, sin embargo, la situación en los mercados se ha calmado de nuevo y los precios han vuelto aproximadamente al mismo nivel que antes del fin de semana . Al parecer, los participantes en el mercado no ven actualmente el peligro de que otros Estados se vean arrastrados a la guerra.

Pero como Oriente Medio representa más de un tercio del comercio mundial de petróleo transportado por barco, los mercados siguieron de cerca la situación, aunque hasta ahora no haya habido repercusiones directas en el suministro de crudo, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El conflicto de Oriente Medio está lleno de incertidumbre, dijo la AIE.

Sin embargo, los inversores no esperan actualmente que se repita la situación de hace 50 años. Entonces, en octubre de 1973, Egipto y Siria atacaron Israel. Siguieron los días de la Guerra del Yom Kippur. Las tensiones aumentaron y algunos Estados árabes utilizaron el precio del petróleo para presionar a los países industrializados occidentales, como Alemania, que dependían de los bajos precios del crudo.

"Hoy en día, el mundo árabe ya no es un bloque, hay grandes tensiones en la región, por ejemplo entre Arabia Saudita e Irán. Por eso no es probable que las cosas lleguen a extremos, el precio del petróleo probablemente no se disparará como entonces", afirma Jörg Krämer.