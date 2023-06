Metro de Panamá contratará empresa por US$30 millones para mantenimiento en Línea 1

La presentación de propuestas fue de manera electrónica el 7 de junio, según lo establecido en el artículo No. 55 del texto único de la Ley No. 22 de 2006, ordenado por la Ley No. 153 de 2020.

La línea 1 del Metro de Panamá actualmente opera de lunes a viernes en horarios de 5:00 a.m.m hasta las 11:00 p.m. y maneja una demanda promedio de 260 mil usuarios por día, con un recorrido promedio de trenes de 8,700 kilómetros.

El sistema de material rodante consta de 26 trenes interoperables con la Línea 2 y cada tren está conformado por cinco vagones.

Las actividades de mantenimiento preventivo deberán desarrollarse durante la noche cuando el sistema no está operativo.

Con información de La Estrella de Panamá