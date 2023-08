Guatemala: Bernardo Arévalo es el ganador virtual de las elecciones 2023

La también exprimera dama alcanzó a pronunciarse en una primera conferencia de prensa al momento en que comenzaban a cerrarse las mesas de votación, la tarde del domingo. Ahí se negó a hablar de su futuro en el caso de no ganar en este tercer intento. “La mente no me llega hasta allí, no estoy en ese chip. Estoy enfocada en ganar la presidencia”. Por la mañana, en el centro de votación al que acudió su sufragio, se negó a brindar declaraciones y se retiró aceleradamente.

Torres, quien no llega a la presidencia pese a vivir su tercer balotaje, es la exesposa del fallecido presidente socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012), quien respaldó a la CICIG, un ente avalado por la ONU que operaba como fiscalía paralela y destapó sonados casos de corrupción entre 2007 y 2019. “Ya no más papá gobierno, ahora Guatemala va a tener mamá gobierno”, repetía en su campaña.

Mientras tanto, las afueras del hotel en el que Movimiento Semilla tiene su comando de campaña se ha convertido en un punto de celebración para los simpatizantes de Arévalo.

Según ha trascendido, se espera que en las próximas horas la celebración se traslade al Obelisco, en la zona 10 de la ciudad guatemalteca.

Hasta el momento, Arévalo solo se ha pronunciado a través de redes sociales con un “Gracias. ¡Viva Guatemala!” que posteó en su cuenta de Twitter.