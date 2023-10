El precio del barril de petróleo continúa a la baja por la aversión al riesgo

En el frente del petróleo crudo, el West Texas Intermediate (WTI) negociado en Nueva York y el Brent de Londres cayeron alrededor de un 1 % cada uno , extendiendo pérdidas similares desde el viernes. Los dos índices de crudo habían subido casi un 30 % en el tercer trimestre, amenazando con una nueva ronda de caos para las economías de los países no productores de petróleo.

"El daño que los altos precios del petróleo pueden causar a la economía es muy real y es completamente ilusorio pensar que esto es aceptable para la mayor parte del mundo que no produce petróleo sino que lo consume", dijo John Kilduff, socio de New Fondo de cobertura energético de York Again Capital.

La mañana del lunes 2 de octubre, el WTI para entrega en noviembre rondaba por debajo del nivel clave de US$90 por barril, cotizando a US$89,63, con una caída de US$1,16, o un 1,3 %, en el día. El crudo de referencia estadounidense alcanzó un mínimo de sesión de US$88,77 anteriormente y podría volver a alcanzar esos mínimos al cierre.

El Brent para el contrato más activo de diciembre estaba a US$91,22 , una baja de 98 centavos o un 1,1 %. El precio de referencia mundial del crudo se desplomó anteriormente a US$90,67.

En el lado positivo del petróleo, la OPEP+, la alianza de 23 países productores de petróleo, se reunirá el miércoles. Los defensores de precios más altos del crudo cuentan con la OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo liderada por Arabia Saudita y a 10 productores de petróleo independientes dirigidos por Rusia, para reavivar el impulso alcista mantenido por el mercado durante los últimos cuatro meses.