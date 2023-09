Costa Rica: tecnologías chinas no podrán proporcionar 5G

Si bien Chaves no nombró en ningún momento a China, quedó claro cuál es la prohibición que realizarán. “Mi ministro de Ciencia y Tecnología y yo el viernes firmamos un decreto gubernamental que básicamente exija que los países de los vendedores y proveedores potenciales deban haber adoptado los principios del acuerdo de Bucarest”.

"Queríamos asegurarnos de crear un entorno cibernético de alto nivel y de última generación. Pero luego está este problema (de la ciberseguridad) y luego de muchas décadas tomamos la decisión y estamos subastando algunas de las frecuencias para que el sector privado también proporcione 5G”, agregó.

De todas formas, y sin nombrar a China, Chaves explicó la decisión. “Eso significa que Costa Rica, nuestra empresa estatal de servicios públicos o telecomunicaciones y, eventualmente, todos los proveedores, públicos y privados de 5G se limitarán a comprar tecnología de equipos únicamente de proveedores confiables. Dijo que esta decisión no es porque le gusten unos y no otros. “Las diferencias de precio son enormes. Pero si estuvieras dispuesto a tomar ese camino potencialmente podrían existir otros beneficios no transparentes”, dijo.

Aseguró que Costa Rica está “analizando empresas estadounidenses y europeas” porque entiende que “su seguridad en este sentido, su conectividad con la sede central y sus clientes será rápida, confiable y asequible. Y sobre todo, seguro”.

Mientras algunos países avanzan en conversaciones con China al respecto, Estados Unidos se mueve comercial y diplomáticamente para intentar frenar ese avance. En este sentido, el embajador especial para el Ciberespacio y la Política Digital del Departamento de Estado, Nathaniel Fick, insistieron en que un paso fundamental para asegurar la seguridad en temas cibernéticos es dar pasos estables en el desarrollo de la tecnología celular 5G.

“Debido al vínculo entre la seguridad cibernética y la infraestructura digital, iniciamos una conversación sobre el 5G en Costa Rica. Tenemos que asegurarnos de que ese 5G también sea seguro de la manera adecuada. Hemos tenido una discusión continua al respecto para garantizar que haya proveedores confiables disponibles”, relató la asesora en Seguridad Nacional para Tecnología Cibernética y Emergente de Biden, Anne Neuberger.