Al menos ocho sismos sacudieron a Costa Rica sin producir daños

Al menos 8 sismos sacudieron a Costa Rica durante la noche del domingo 18 y madrugada de este lunes 19 de junio. Por ahora no hay reporte de daños por los movimientos de las recientes horas.

Luego de una tregua, ya para este lunes la tierra se siguió moviendo, y a eso de las 4:15 a.m., un nuevo sismo sacudió gran parte del territorio nacional con 4.2 grados de magnitud.

Este se reportó a 10 km al este de Tarcoles, Garabito en Puntarenas, pero por su fuerza se percibió en varias partes del país, incluyendo la extención del Pacífico y el Valle Central.

Vecinos de diferentes localidades lo reportaron como fuerte pero de corta duración.

Luego de ese susto, los sistemas de la RSN siguieron reportando movimiento. A escasos minutos (2:22 a.m.) otro temblor, pero de 2.3 grados, sacudió Garabito, en Puntarenas.

Lo mismo se repitió a las 2:32 a.m., pero con un aumento en la magnitud: 2.7 grados. Un minuto más tarde, nuevamente se percibió un sismo en ese mismo punto; sin embargo, esta vez se trató de un temblor de 2.5.

Los temblores no dieron tregua y ya para las 3:00 a.m., un sismo de 2.9 grados sacudió ese mismo sector del Pacífico de nuestro país. El más reciente, ocurrió 4:23 a.m., cuando se reportó uno de 2 grados ahí mismo.

Las autoridades recuerdan que estamos en un país sísmico y decenas o cientos de temblores se originan de las placas tectónicas sobre las que está el país; sin embargo mucho de ellos no son percibidos.

Ante esa regularidad, y con la posibilidad de un temblor fuerte o terremoto, los expertos recuerdan la importancia de estar preparado y tener un plan para accionar en ese momento.

Con información de CRHoy