Al filo del plazo. Nayib Bukele inscribe su polémica candidatura a la reelección en El Salvador

Su partido Nuevas Ideas (NI) difundió en redes sociales fotos en la que se le ve reunido con los magistrados, vestido de sudadera azul.

Al finalizar su proceso, en medio de un estricto control de seguridad, salió a ver a los seguidores que estaban en las afueras de la institución y dijo: alguien me decía, 'usted no haga campaña, usted ya ganó' y le dije es que no vamos a ganar, vamos -con la ayuda de Dios- a enterrar a Arena y al Fmln juntos... Para eso necesitamos arrasar en todas las urnas”.