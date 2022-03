Nicaragua confirma cuestionada inauguración de nueva sede del BCIE en Managua

Por Confidencial

Más de tres meses después de la cancelación de la inauguración de la nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Managua, prevista para mediados de diciembre de 2021, la vicepresidenta y vocera del Gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció ayer (14.03.2022), que la obra será inaugurada esta semana.

La inauguración del edificio de seis pisos, construido a un costo de US$16.5 millones fue cancelada en diciembre pasado, con el voto mayoritario de al menos diez de los socios (Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, España, México, Taiwán, y Corea del Sur, más el voto mancomunado de Argentina y Colombia).

Una fuente del Banco, que conversó con CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato, recordó que a finales del año pasado “había una solicitud para su inauguración, pero se dijo que el edificio no estaba listo, y que no se podía recibir”, citando así la excusa oficial que dio el régimen para no reconocer, en público, la derrota que les habían infringido los socios de la entidad financiera regional.

En su acostumbrado discurso en solitario de este lunes (14.03.2022), Murillo dijo que estaban “…listos también para esta semana inaugurar el nuevo edificio del Banco Centroamericano de Integración Económica en nuestra Nicaragua, y recibir a los directivos, al presidente hermano Dante Mossi, de ese banco tan importante para nuestra región mesoamericana”.

Cuatro países ausentes

La fuente dijo tener el convencimiento de que ni República Dominicana, Panamá, o Costa Rica (los tres, integrantes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia), ni Taiwán, asistirán al acto de inauguración, convencidos del error que es poner en la misma foto a las autoridades del Banco, con Daniel Ortega y su esposa, la señora Murillo, siendo que el Gobierno que ambos encabezan, es producto de un proceso electoral viciado.

Previo a la pospuesta inauguración de diciembre, estaba previsto que la reunión de directores también se realizara en Managua, coincidiendo con la ceremonia protocolaria, pero al decidir que el edificio no se inauguraría en esa fecha, acordaron tener su reunión de forma virtual, teniendo a Tegucigalpa como sede.

La reunión previa convocó a los directores para reunirse físicamente entre el 26 y 27 de noviembre en República Dominicana.

Poco después, nueve directores del BCIE (Argentina, España, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, México y Panamá), escribieron una carta a los gobernadores de esa institución, para expresar “suma preocupación sobre los parámetros de administración y financieros del Banco, y las serias inquietudes generadas sobre su adecuada gobernanza”.

CONFIDENCIAL supo que ese proceso de impugnación aún no concluye, pero que su resultado está en dependencia de la dinámica política regional, donde cobra especial importancia la posición que asuma el Gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que asumió el pasado 27 de enero.

El BCIE se ha constituido en la principal fuente de recursos para el Gobierno de Nicaragua, al que ha aprobado préstamos por casi US$2,300 millones entre enero de 2017 y junio de 2021, a lo que se le añaden otras sumas, como los casi US$24 millones aprobados para comprar vacunas contra la pandemia del COVID– 19.