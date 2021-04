¿Cómo ser un emprendedor exitoso? Tres expertos dan las claves

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

Todos hemos pensando en más de una ocasión ¿Y si emprendo? Pero, no todos hemos asumido el riesgo de iniciar y los que sí lo hicieron siempre necesitan apoyo y conocer experiencias de quienes tuvieron el valor de empezar algo de cero.

Los roles del emprendedor

En un nuevo Encuentros E&N contamos con la participación de Julio Zelaya, un emprendedor nato y deseoso de ayudar y potenciar el talento humano y motivar.

En su participación nos contó los tres roles que debe cumplir un emprendedor, pero que también puede buscar en el equipo con el que inicie la idea de negocio: Rol de Visionario: Es aquel que da la estrategia; el otro es el del técnico: es el experto y el rol del gerente, que es al que le toca llevar las cuentas y finanzas del emprendimiento.

“Por ejemplo, si yo pondré una panadería el rol de visionario me dice hacia dónde llevar esa panadería, el técnico me ayuda a hacer el mejor pan, es el experto panadero, pero el gerencial me ayuda a tener lo fiscal y administrativo en orden. Pueden ser la misma persona, pero no hay nada de malo contar con ayuda… Los emprendedores deben reconocerse, a mí, por ejemplo, me encanta el del experto y cuento con un equipo que me ayuda con lo demás”, comentó el también director de Bright Domino.

“No hay que perder la fe”

Para saber cómo soñar en grande y promover negocios en las afueras de las fronteras conversaremos con la salvadoreña Elena María de Alfaro, empresaria que apuesta por las tradiciones de su país.

“Hay que tener fe en nuestros productos. Si tenemos empresas, trabajemos duro para sacarlas adelante, no es fácil en estos tiempos difíciles, pero se puede, con amor, se puede”, destacó en su intervención.

Desde finales de 1982 se desempeña como Gerente General de EXPORSAL, empresa dedicada a la exportación de productos con alto contenido manual y artesanal como: hamacas, cojines, bolsos de playa, artículos de madera, barro, cuero y otros. Pero, a la cual llegó sin conocer nada del mismo y como la llama fue su “universidad del palo”.

Los artesanos y los clientes fueron sus apoyos incondicionales para impulsar su trabajo, el cual sigue siendo exitoso a la fecha y llevando las artesanías de El Salvador a todo el mundo.

“Cecilia Castro Lara (su mamá) fue a una feria internacional en Berlín por pedido del Gobierno de El Salvador (1973) y vio que no estaba El Salvador en este lugar con artesanías, entonces, dijo ‘me gustaría que estuviera ahí’, se había ido a vivir allá, pero se regresó con la loca idea de apoyar y llevar hasta allá el nombre de El Salvador. Vino y con ayuda de mi esposo se fue por todo el país recogiendo artesanías… Las empacamos y nos mandó a mi esposo y a mí a exponer a Alemania (1974), sin saber nada del negocio, ni las artesanías, pero enamorados de nuestros productos”, comentó como una anécdota.

Escuchar al cliente, prioridad de todo emprendedor

También hablamos con Jorge Schippers, un joven emprendedor que apuesta por la innovación de Guatemala y por llevarla a otro nivel en cuanto al ecommerce, desde Pacifiko.com.

Salió de su país para especializarse en negocios y tecnología, además de trabajar en grandes empresas como Google y Amazon, pero regresó para dar oportunidades a sus compatriotas.

“Nací y creí en Guatemala, fue el mejor país para empezar, pero ahora tenemos la visión de expandirnos”, indicó en la participación de Encuentros E&N.

El cliente es el centro de su negocio y lo conoce, indica que “es retador el camino, gratificante, pero ellos te pueden ayudar a ver qué es lo que necesitas y avanzar”.