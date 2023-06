Los desafíos de las MIPyMEs de cara a la transformación digital y la inteligencia artificial

Por estrategiaynegocios.net

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) tienen un rol fundamental en el crecimiento económico y la generación de empleo en Costa Rica. Representan una parte importante del tejido empresarial del país (97,4%), contribuyendo en gran medida al Producto Interno Bruto (PIB) y a la diversificación de la economía.

El 80.84% son micro, el 12.46% pequeñas y 4.10% medianas, según el Ministerio de Economía (MEIC).

Sin embargo, en la era de la transformación digital, las MIPyMEs enfrentan desafíos cada vez mayores. La adopción de tecnologías digitales y la incorporación de la inteligencia artificial se han convertido en imperativos para mantenerse competitivos en el mercado actual.

Es vital por tanto, que hagan un análisis y comprendan cómo aprovechar estas herramientas para optimizar sus procesos, mejorar su productividad y llegar a nuevos mercados.

Según Déxter Mena, director de la Escuela de Administración de Negocios y Economía , la Encuesta del INEC evidencia una vez más los errores frecuentes que se dan entre los microempresarios: el 80,5 % no poseen registros contables formales, el 98,3 % no están inscritos en el Registro Nacional con cédula jurídica y el 99 % no tienen un salario fijo asignado para el propio trabajador independiente, sea cuenta propia o empleador, lo cual son prácticas inapropiadas que deberían corregirse para que el negocio pueda prosperar.

Algunos consejos afrontar la era inevitable de la transformación digital:

* Capacítese en temas de transformación digital para la innovación de los negocios e inteligencia artificial para que se derriben los mitos, se conozcan las realidades y no le teman a la tecnología, sino que, por el contrario, tengan las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios tecnológicos y aprovechar al máximo las oportunidades que estos ofrecen. Oriéntese más al concepto de tecnología empresarial.

* Establezca alianzas estratégicas, únase a redes empresariales y participe en diferentes comunidades de emprendedores para intercambiar conocimientos y prácticas que les permita encontrar soluciones conjuntas y compartir ideas o servicios de mutua conveniencia.

* Atrévase a darle paso a la innovación y a experimentar con nuevas tecnologías para adaptarse rápidamente a los cambios digitales y responder a las tendencias en las demandas de sus consumidores y clientes.

* En la era digital se deben tomar las medidas necesarias para reforzar la seguridad de sus datos y la de sus clientes, pues se vuelve crucial protegerse para reducir el riesgo de ciberataques.

* Asesórese. Siempre es una buena práctica escuchar y atender las recomendaciones de expertos en los diferentes temas expresados en los puntos anteriores.

Apostarle a la transformación digital trae varios beneficios pues minimiza costos, reduce tiempos, mejora la comunicación, promueve la sostenibilidad, crea vínculos, asegura una mayor rentabilidad de su operación al optimizar costos y gastos y convertirse en una excelente herramienta para incrementar el volumen de ventas, detalló Mena.