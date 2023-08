Microempresas dan mantenimiento a rutas cantonales en Pacífico Central

Por estrategiayengocios.net

Cinco Microempresas de Mantenimiento Vial por Estándares Comunitarias (MMEC) brindan atención mensual a 275 kilómetros de rutas cantonales en distintas comunidades del Pacífico Central, gracias a un modelo innovador que promueve estos emprendimientos como parte del Segundo Programa Red Vial Cantonal MOPT-BID (PRVC MOPT-BID).

Se trata de las microempresas de San Buenaventura de Montes de Oro, Pozón-Huacas de Orotina, Garabito, Los Ángeles de Parrita y Tierras Morenas de Quepos. Cada una es responsable de ejecutar mensualmente distintas labores de mantenimiento en 55 kilómetros de sus comunidades.

Estos emprendimientos fueron creados en el marco del programa, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y asistencia técnica de la GIZ. Se ejecutan labores como chapea de rondas, descuaje de árboles, limpieza de cunetas, alcantarillas y señales de tránsito, recolección de basura, bacheo manual granular y bacheo en pavimento, y vigilancia de la vía.

Cada MMEC opera con 13 personas contratadas de los cantones donde se proveen los servicios, por lo que se genera un total de 65 empleos directos. Al menos el 30% de ellos es ocupado por mujeres, garantizando así la inclusión en las cuadrillas, aún en trabajos típicamente realizados por hombres.

Tal es el caso de Aracelly Olivas, trabajadora de la microempresa de Parrita, quien es de origen indígena y responsable de sus 5 hijos menores de edad. Trabajar en la MMEC le ha permitido llevar sustento y oportunidad de estudio a sus hijos, al contar con un salario fijo: “Antes no era así, cuando no tenía este trabajo pasé muchas necesidades, hasta buscar en la basura para que mis hijos no se durmieran con hambre, aun así, muchas veces se fueron a la escuela o el colegio sin desayunar. Ahora estoy muy feliz, aprendí a usar la motogüadaña y ese es mi trabajo favorito, no la suelto para nada. Me siento respetada y

ahora mi familia y yo tenemos una vida digna, porque vivimos con el fruto de mi trabajo” relató esta trabajadora.

Lecciones aprendidas

Olivas fue una de las participantes en el Encuentro Regional de las Microempresas de Mantenimiento Vial por Estándares, realizado el pasado 17 de agosto en el cantón de Orotina.

En el encuentro participó personal de las 5 MMEC, así como miembros de las juntas directivas de las Asociaciones de Desarrollo que administran dichas microempresas, algunos alcaldes y vicealcaldes, Unidades Técnicas de Gestión Vial de las Municipalidades y autoridades del PRVC-II MOPT/BID.

Aproximadamente 100 personas participaron en dicha jornada, donde se identificaron lecciones aprendidas y buenas prácticas de este modelo de trabajo, tales como el cambio en el rol de las Asociaciones de Desarrollo, que con esta experiencia se perciben a sí mismas como organizaciones emprendedoras y con una clara orientación social, por ser su principal objetivo la generación de fuentes de empleo para personas de escasos recursos.

Otra de las conclusiones es que el estricto control en el uso de los recursos y la rendición de cuentas en este proceso genera confianza en las comunidades, por lo cual es importante el apoyo político por parte de las alcaldías y los concejos municipales para dar sostenibilidad y continuidad al mantenimiento vial por estándares en el país.

Asimismo, se destacó la importancia de contar con el apoyo técnico por parte de las Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal, no solo en el seguimiento y asesoría al proceso, sino para sacar a licitación carteles con criterios sustentables, donde las Asociaciones de Desarrollo que administran estas microempresas puedan participar en procesos competitivos y transparentes en la plataforma SICOP.

Actualmente operan 20 MMEC en el país, creadas por el MOPT en conjunto con los gobiernos locales, asociaciones de desarrollo y uniones de desarrollo comunal.

El novedoso modelo de las MMEC ha permitido aplicar, por primera vez en Costa Rica, la metodología de mantenimiento por estándares de servicio en caminos cantonales, promoviendo una reducción en los costos de supervisión, por cuanto el pago se sustenta en servicios efectivamente prestados, sobre la base de estándares de fácil comprobación.