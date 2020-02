Allied Global: El lugar donde la gente es primero

Fomentar la comunicación es uno de los fines en Allied Global, para ello se enfocan en tener una cultura de puertas abiertas e instan a sus aliados a brindar sugerencias e ideas para crear proyectos que propicien el crecimiento de la organización.

Por estrategiaynegocios.net

Cuentan con una serie de canales que promueven, además de la comunicación, la participación y la motivación, entre ellos: una Guía de Valores, en la cual todos los líderes de Allied Global son responsables de realizar la actividad con el fin de integrar a los equipos y abrir espacios para compartir sus experiencias.

También tienen los huddles, reuniones diarias con los líderes del departamento de Operaciones, en las que discuten actualizaciones de productos y servicios.

En las Reuniones de Sede se comunican cambios y mejoras, se evalúan las necesidades y sugerencias por parte de los aliados, para incorporarlos en los planes de trabajo y compartir las buenas prácticas. Y para seguir el enfoque Our People First, los gerentes realizan entrevistas de forma semanal a diferentes colaboradores de sus equipos, en el espacio One on One’s, donde piden sugerencias de mejora.

“Trabajamos bajo la filosofía People First, creemos firmemente que, si cuidamos de nuestra gente, ellos cuidarán de nuestro negocio, por lo que a la hora de elegir y atraer líderes a nuestra organización nos enfocamos en tres pilares fundamentales: valores, actitud enfocada a la mejora y el aprendizaje continuo; así como un líder formador de líderes”, contó la Chief People Officer, Stephanie Cruz.

En Allied Global cuentan como sus valores la excelencia, la pasión, la integridad, el respeto y la responsabilidad. En cuanto a la característica de un líder, este debe mostrar una actitud activa frente a diferentes situaciones, actuar de manera ágil en la búsqueda de la mejora continua para las necesidades de la organización y sus aliados. Debe además acompañar, instruir, entrenar y desarrollar a un grupo de personas con el objetivo de cumplir metas o desarrollar habilidades, para el bien de todos y del país.

Además de los tres pilares mencionados, buscan en los líderes dos resultados importantes: enfoque a resultados, como una preocupación y acción por hacer bien el trabajo y superar el estándar de excelencia; y el servicio al cliente, entendiendo sus necesidades, requerimientos y proporcionándoles soluciones para su satisfacción.

“Para poder incentivar y a la vez reforzar los buenos liderazgos en la organización, validamos la gestión de nuestros líderes para identificar las áreas de mejora, creando programas de desarrollo y formación que los acerquen al modelo de liderazgo de Allied”, agregó Cruz.

Para medir los diferentes factores de liderazgo, por más de cuatro años y de forma bianual, han aplicado la encuesta de Clima Laboral, con la cual obtienen información vital que les ayuda a crear planes de acción enfocados en mantener su filosofía Our People First y obtener un Leadership Score.

“Tenemos nuestro evento Top Performers, el cual es una actividad mensual que tiene como objetivo reconocer y premiar el esfuerzo de nuestros aliados que cuentan con las mejores métricas cada mes”, precisó Cruz.

Allied Global

Año de fundación: 2005

Sector en que se desempeña: Contact Center & BPO

Número de colaboradores: 3.800 en Guatemala. 1.600 en Honduras

Países: Guatemala y Honduras

Aporte del Modelo© de Great Place to Work®

Al asumir el reto del proceso de certificación se identificaron las gestiones de manera más clara, convergiendo todas las iniciativas que tienen un impacto humano y haciendo conciencia de dónde están y a dónde se quiere llegar.

"Nos aportará de manera oportuna y conveniente en la búsqueda de la excelencia de gestión de equipos a través de los líderes, revisando y evaluando las acciones implementadas para realizar mejoras”, explicó la Chief People Officer, Stephanie Cruz. “Contar con el diagnóstico, por cada uno de los ejes de la metodología Great Place to Work®, es clave para el desarrollo de planes de acción que nos acerquen más a ser un excelente lugar de trabajo”.