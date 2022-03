YouTube introduce las transcripciones de vídeo en la aplicación de Android

Por Europa Press



A diferencia de los subtítulos, que van apareciendo en el vídeo conforme este se reproduce, las transcripciones presentan las frases completas junto al minuto exacto en el que estas se pronuncian.



De ese modo, no es necesario reproducir una parte de un vídeo para revisar qué es lo que se ha dicho, sino que se puede revisar toda la información del mismo desde este panel complementario al contenido.



Según han podido comprobar desde Android Police, una vez haya comenzado la reproducción del vídeo desde la aplicación de YouTube para Android, independientemente del punto en el que lo haya hecho, se debe hacer clic en 'Descripción' y, después, en 'Mostrar transcripción'.



Una vez seleccionada la opción, los usuarios podrán visualizar qué es lo que se va a decir en el vídeo, navegar por la transcripción o acceder a un momento concreto.



Esta no es una opción nueva de YouTube, ya que está presente en la web para utilizarla desde el navegador, pero sí lo es en la versión destinada a dispositivos móviles.



En este caso, al contrario que la versión web, la herramienta de transcripción no permite hacer búsquedas de palabras concretas para acceder a una parte determinada del vídeo.



Esta opción resulta muy útil en aquellos vídeos de larga duración, como por ejemplo los tutoriales, ya que solo escribiendo la palabra buscada los usuarios pueden acceder al momento exacto en que esta se mencione.



Las transcripciones de los vídeos de YouTube desde la aplicación de Android no están disponibles a nivel global, ya que Google está activando esta función a través de sus servidores.



No se puede acceder a ella aunque se descargue APK beta a través de APK Mirror. No obstante, se espera que esta característica llegue pronto a todos los usuarios.