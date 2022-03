Por qué los móviles plegables han llegado para quedarse

Por El País

Los móviles plegables tuvieron un despegue accidentado. En 2019, cuando todos los ojos estaban puestos en Samsung y el nuevo Galaxy Z Fold, el gigante tecnológico tuvo que retrasar el lanzamiento de su primer teléfono flexible. Sus peores pesadillas se hicieron realidad: algunas pantallas presentaron fallos con apenas unos días de uso. Tras reforzar el panel y lanzar una versión mejorada, llegaron al mercado muchos otros plegables de marcas como Huawei, Motorola, Oppo o Xiaomi. Pese a su fragilidad, sus problemas de compatibilidad con ciertas aplicaciones o su elevado precio, estos móviles parecen haber llegado para quedarse.



Los plegables serán el segmento que más rápido crecerá del mercado de móviles prémium durante la próxima década, según la consultora Strategy Analytics. Estos dispositivos permiten al usuario disfrutar de contenido multimedia o usar varias aplicaciones a la vez en grandes pantallas, pero sin perder la portabilidad de un teléfono tradicional. Los fabricantes experimentan con distintos formatos y tamaños. Mientras que algunos como el Huawei Mate X2 se abren como si fueran un libro, otros como el Huawei Mate XS cuentan con una única pantalla plegable hacia afuera. También están los móviles con una apertura tipo concha como el Huawei P50 Pocket que, cuando se doblan, caben en un bolsillo.



Más de dos años después del lanzamiento precipitado de Samsung, las tecnologías de estos terminales han alcanzado cierto grado de madurez. Carlos Cetina, doctor en ingeniería informática y director del máster en tecnologías software avanzadas para dispositivos móviles de la Universidad San Jorge, considera que la pantalla plegable “ha encontrado su equilibrio’’. “Se ha perfeccionado el movimiento de la bisagra, que se abre suavemente, pero a la vez es fuerte para soportar la pantalla en cualquier ángulo”, afirma. También se ha optimizado su dureza para mitigar los arañazos.



Detrás de este tipo de teléfonos, hay grandes inversiones. Por ejemplo, el Oppo Find N es el resultado de cuatro años de trabajo y seis generaciones de prototipos. Estos terminales cada vez son más resistentes y admiten millones de pliegues. La bisagra de los plegables de Oppo y Samsung supuestamente puede soportar más de 200.000 cierres; o, lo que es lo mismo, más de 100 cierres al día durante cinco años.



Pero aún quedan algunos aspectos por mejorar. En gran parte de los móviles plegables en el mercado —por ejemplo, en el Samsung Galaxy Z Fold 3 o el Z Flip 3—, se aprecia una pequeña hendidura en el medio de esta pantalla a simple vista o al deslizar el dedo por encima. Pese a que se trata de algo meramente estético que no afecta a su funcionamiento, los fabricantes se esfuerzan por borrar esta línea de la pantalla. Y algunos están cerca de conseguirlo. El pliegue del Oppo Find N, por ejemplo, es prácticamente imperceptible. De esta forma, se evita además que el polvo u otras partículas puedan colarse entre la pantalla cuando el móvil está plegado y puedan dañarla.



Algunos plegables resultan un poco aparatosos de primeras, especialmente cuando están plegados. Antoni Martínez Ballesté, profesor de informática de la Universidad Rovira i Virgili y consultor de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), subraya que son dispositivos más pesados que los móviles convencionales. Algunos superan los 270 gramos. “Por el mismo peso y menos dinero tienes tablets de alta gama con muy buenas prestaciones”, asegura. Varios fabricantes tratan de reducir el tamaño y el grosor de estos terminales. Fabio Arena, director de marketing de producto de Xiaomi España, indica que “esto es clave para convencer al consumidor de que en realidad va a llevar consigo algo cómodo, y que no lo vea como un dispositivo aparatoso porque entonces pierde el sentido de la innovación”.



Aun así, el principal handicap de estos móviles, según Cetina, no está relacionado con el diseño: “A diario, los usuarios de los smartphones plegables experimentan errores en las aplicaciones más habituales”. El experto asegura que, en teoría, estos errores van desde características básicas que no funcionan (como publicar historias desde la app de Youtube) hasta cierres inesperados, al mover una app entre pantallas, o interfaces que no pueden aprovechar el gran tamaño de la pantalla, como los marcos negros que rodean la app de Instagram.



Las marcas dependen de los fabricantes de los sistemas operativos y de los desarrolladores de aplicaciones para conseguir sacar partido a las nuevas pantallas plegables. “A pesar de que estos fabricantes pueden ser auténticos titanes de la tecnología, la llave para el éxito está principalmente en la mano de Google con su sistema operativo Android o de Apple con iOS”, explica el doctor.

La carrera de los plegables

Cada vez son más las marcas que apuestan por este tipo de teléfonos: “Tienen que estar listas. Ningún fabricante quiere que aparezca una versión desarrollada específicamente para smartphones plegables y no tener los dispositivos ni la experiencia necesaria para ser competitivos en el mercado”, afirma Cetina. A veces, las novedades pueden convertirse en una necesidad, según afirma Sergio Muñoz, vicepresidente de ventas de OPPO España. El experto considera que esto es precisamente lo que ocurre con los móviles que se doblan, que “cada vez van ganando más y más terreno”.



Uno de los principales objetivos de los gigantes tecnológicos es que estos teléfonos sean más accesibles para llegar a un mayor mercado potencial. Desde que estos móviles irrumpieron en el mercado, sus precios han sido prohibitivos para muchos usuarios. Aunque han llegado a superar la barrera de los 2.000 euros, en la actualidad hay algunos plegables que se pueden comprar por la mitad de dinero. Las personas que hoy apuestan por este tipo de dispositivos tienen un poder adquisitivo alto, según Miguel Ángel Gómez, director de marketing de producto de Huawei CBG.



En general, se trata de early adopters o pioneros que buscan lo último en tecnología y un diseño excepcional. “Los precios de estos dispositivos todavía no están en su punto más accesible para un público juvenil, que normalmente son los más enterados de las últimas novedades techies, de tecnología”, afirma Arena. Los fabricantes consultados insisten en que los plegables cada vez tienen una mayor aceptación entre el público en general. La consultora IDC indica que la disminución gradual de los precios a medida que más modelos lleguen al mercado será un factor clave de crecimiento en el mercado de los plegables.



Pero, ¿pueden realmente estos dispositivos triunfar más allá de los apasionados de las novedades tecnológicas? Aunque aún habrá que esperar para comprobarlo, varias firmas pronostican que las ventas de estos móviles crecerán en los próximos años. La consultora Strategy Analytics espera que en 2025 se vendan más de 100 millones de terminales. “Sin duda, la masa de consumidores está deseando poner sus dedos en pantallas más grandes, sean estas plegables, enrolladas, transparentes o de formas que todavía no imaginamos”, concluye Cetina.