IsaacWiper, el nuevo malware que destruye datos y que ataca a organizaciones ucranianas

Por E&N



ESET también descubrió un ataque con intenciones destructivas dirigido a computadoras en Ucrania que comenzó el 23 de febrero de 2022 alrededor de las 14:52 UTC. Esto ocurrió después de los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) contra algunos de los principales sitios web ucranianos y pocas horas después de la invasión militar rusa.







Estos ataques con objetivos destructivos utilizaron al menos tres componentes:



· HermeticWiper: hace que un sistema quede inoperativo al corromper sus datos



· HermeticWizard: distribuye HermeticWiper a través de una red local vía WMI y SMB



· HermeticRansom: ransomware escrito en Go



HermeticWiper fue detectado en cientos de sistemas y en al menos cinco organizaciones ucranianas.



El 24 de febrero de 2022 el equipo de ESET detectó otro nuevo malware del tipo wiper en una red gubernamental ucraniana. Lo llamaron IsaacWiper y actualmente están evaluando sus vínculos, si es que los hay, con HermeticWiper. Es importante señalar que IsaacWiper se detectó en una organización que no había sido afectada por HermeticWiper.



“Hasta el momento no hemos identificado ninguna conexión tangible con un actor de amenazas conocido. HermeticWiper, HermeticWizard y HermeticRansom no comparten ninguna similitud de código significativa con otras muestras que componen la colección de malware de ESET. Por su parte, IsaacWiper tampoco ha sido atribuido”, comentan desde el equipo de investigación de ESET.



HermeticWiper y HermeticWizard fueron firmados mediante un certificado de firma de código asignado a Hermetica Digital Ltd emitido el 13 de abril de 2021. ESET solicitó a la autoridad certificadora (DigiCert) que revocara el certificado, lo cual hizo el 24 de febrero de 2022.



Según un informe de Reuters, parece que este certificado no fue robado de Hermetica Digital, sino que probablemente los atacantes se hicieran pasar por la empresa chipriota para obtener este certificado de DigiCert.



Los investigadores de ESET aseguran con mucha confianza que las organizaciones afectadas fueron comprometidas mucho antes de que se distribuyeran estos wiper. Esto se basa en varios hechos:



· Según las marcas de tiempo de compilación del PE de HermeticWiper la más antigua es del 28 de diciembre de 2021



· La fecha de emisión del certificado de firma de código es del 13 de abril de 2021



· La distribución de HermeticWiper a través de GPO en al menos una de las instancias sugiere que los atacantes tenían acceso previo a uno de los servidores de Active Directory de esa víctima.



Los investigadores de ESET también detectaron el uso de HermeticRansom, un ransomware escrito en Go, en ataques a Ucrania al mismo tiempo que corría la campaña de HermeticWiper. HermeticRansom fue reportado por primera vez durante las primeras horas del 24 de febrero de 2022 UTC, a través de un tweet. La telemetría de ESET muestra una distribución de HermeticRansom mucho más pequeña en comparación con HermeticWiper. Este ransomware se distribuyó al mismo tiempo que HermeticWiper, posiblemente para ocultar las acciones del wiper.



IsaacWiper se encuentra en un archivo DLL o EXE de Windows sin firma Authenticode; apareció en la telemetría de ESET el 24 de febrero de 2022. La marca de tiempo de compilación del PE más antigua que se encontró es del 19 de octubre de 2021, lo que significa que, si no se manipuló la marca de tiempo de compilación del PE, es posible que IsaacWiper haya sido utilizado meses atrás en anteriores operaciones.



“No tiene similitud de código con HermeticWiper y es mucho menos sofisticado. Dada la cronología de los acontecimientos, es posible que ambos estén relacionados, pero aún no hemos encontrado ninguna conexión sólida que nos permita afirmarlo”, mencionan desde ESET.



El 25 de febrero de 2022, los atacantes utilizaron una nueva versión de IsaacWiper con depuración de logs. Esto puede indicar que los atacantes no pudieron llevar a cabo el borrado en algunas de las máquinas apuntadas previamente y agregaron mensajes de log para comprender lo que estaba sucediendo.



“Este informe detalla lo que fue un ciberataque con fines destructivos que afectó a organizaciones ucranianas el 23 de febrero de 2022 y un segundo ataque que afectó a una organización ucraniana diferente y que ocurrió del 24 al 26 de febrero de 2022. En este momento, no tenemos indicios de que otros países hayan sido atacados. Sin embargo, debido a la crisis actual en Ucrania, todavía existe el riesgo de que los mismos actores de amenazas lancen nuevas campañas contra países que respaldan al gobierno ucraniano o que sancionan a entidades rusas”, concluyen del equipo de investigación de ESET.